Йод для обработки кожи и лечения болезней

В медицине много лет используют йод как средство для обработки кожи при травмах и ранах. Кроме того, йодные сетки применяют в лечении определенных болезней, нанося на отдельные части тела полоски раствором йода. Реально ли этот препарат помогает при простудах и заболеваниях внутренних органов? Каким эффектом он обладает в отношении кожи и внутренних органов?Йод был открыт в 19-ом веке. В ходе изучения его химической активности были выявлены противовоспалительная и антисептическая активность. Ранее, на заре его медицинского использования, были попытки применять йод в качестве препарата для ингаляций или приема внутрь. Ожидалось, что он будет бороться с возбудителями и подавлять воспаление. Но подобные эксперименты заканчивались плачевными последствиями для слизистых и тканей, в связи с чем подобное его применение запретили. Йод был забыт как лекарственное средство на долгое время. В прошлом веке его стали активно применять как антисептическое средство, используются спиртовые либо водные растворы.В наше время препарат не утратил своей актуальности. Так, йод в форме раствора (Йодопирон или Йодонат) используют сегодня в хирургии для обработки операционного поля перед началом вмешательства. Большинство людей держат в домашней аптечке маленький флакончик темного стекла - спиртовой 5%-ный раствор йода. Его применяют для обработки незначительных ран и ушибов, ссадин и порезов.В наше время раствор йода продается в каждой аптеке, его используют дома и в клиниках. Основное его применение — обработка кожи при мелких ранах или ссадинах, ушибах. В интернете можно встретить массу сомнительных рецептов, предполагающих прием йода внутрь. Его советуют растворять в молоке или воде, таким образом устраняя дефицит этого элемента. Но врачи предупреждают — применение раствора йода внутрь запрещено в связи с его химическими эффектами. Он обладает свойствами мощного окислителя, что приводит к разрушению мембран активно работающих живых клеток. Кроме того, он образует с белками организма прочные нерастворимые комплексы, приводящие к необратимой денатурации белка. Поэтому введено строгое ограничение на применение раствора йода — особенно спиртового: только для наружного и местного применения. То есть, допустимо нанесение раствора на поверхность кожи либо только антисептическая обработка мелких ран. Есть варианты местной терапии — каплю йодной настойки добавляют в растворы для полосканий горла (соль и сода) при инфекционно-воспалительных поражениях (тонзиллиты, фарингиты, стоматиты).Помимо запрета на использование йода внутрь, есть определенные правила применения препарата для обработки повреждений, особенно если это стандартный 5%-ный спиртовой раствор йода. Даже если это небольшие раны, порезы или ссадины с легким кровотечением или свезенной кожей, заливать их йодом нельзя. Во-первых, это раздражает рецепторы тканей и вызывает сильную боль и жжение. Во-вторых, спирт в комбинации с йодом приводит к выраженному некрозу тканей раны. Поэтому допустимо нанесение раствора только по краям поврежденных и кровоточащих тканей. Если это ушиб без повреждения тканей, возможно нанесение йодной сетки, относительно которой также существует много споров и заблуждений.В начале прошлого века приобрело популярность лечение сеточками йода, нанесенными на разные части тела. Считалось, что полоски раствора помогают лечить внутренние болезни и обменные расстройства. Основоположником методики разрисовывания пациентов йодным раствором стал питерский доктор Н.Колбасенко. Он использовал йодные сетки, чтобы лечить различные респираторные и иные болезни у детей и взрослых, написал много статей в поддержку своей методики, подчеркивая ее эффективность. Но большинство врачей идею такой терапии не разделило. Эффективность методики сомнительна и не доказана данными исследований. Поэтому лечить внутренние болезни йодными сетками, пренебрегая рекомендованными методами терапии, врачи не советуют.Несмотря на скептическое отношение к нему медиков, среди пациентов йодные сеточки стали популярным средством лечения болезней. Их применяют как недорогое и доступное средство при патологиях мягких тканей, кожи, в устранении простуды или проблем опорно-двигательного аппарата. В умах пациентов упорно засел миф о том, что рисование йодной сетки устраняет без применения таблеток еще и дефицит йода, характерный для многих регионов страны. Но медициной доказательств данного факта найдено не было. Йод действительно неактивно всасывается через кожу, но его влияние ограничивается лишь местными эффектами в зоне нанесения. Концентрация препарата при местном применении недостаточна для восполнения йододефицита.Кроме того, скорость исчезновения полосок на коже также не отражает степень йододефицита. Ошибочно считается, что на фоне нехватки этого вещества сетка исчезает с кожи на протяжении 3-6 часов, а если йода достаточно — держится до суток. В реальности скорость, с которой полоски исчезают с кожи, зависит от ее жирности, количества надетой одежды либо скорости кровообращения в подкожном слое.Аналогично, лечить болезни щитовидной железы и внутренних органов, рисуя на коже сеточки — неэффективно.Помимо своего основного — антисептического эффекта йод имеет слабое противовоспалительное, местно раздражающее свойство. Он стимулирует капиллярное кровообращение в коже. Именно данные эффекты являются основными при рисовании йодных сеток. Кожа при попадании на нее спиртового раствора йода формирует ответные реакции сосудов и рецепторов. За счет этого кровь притекает быстрее, активнее циркулирует в зоне нанесения, выводятся продукты метаболизма, в зону поражения приносятся иммунные клетки. Это и помогает в снятии отечности и болевых ощущений, в борьбе с воспалением.Но если это детская кожа или особо чувствительная и нежная, спиртовой 5%-ный раствор может при обильном нанесении провоцировать дерматиты и ожоги, и это всегда нужно учитывать. В данном случае будут необходимы более слабые растворы или иные антисептики.Йодные сетки используют в лечении ОРВИ и инфекционно-воспалительных болезней дыхательной системы. В основном, это мера оказывает такой же эффект как горчичники, это отвлекающая процедура. Определенный эффект дают сеточки при развитии миалгий, растяжений и ушибов конечностей, остеохондрозе позвоночника, обострениях артритов и артрозов. За счет йодных сеток ускоряется процесс рассасывания гематом и кровоподтеков. В некоторых случаях их применяют при невралгии или воспалительных процессах кожи, подкожной клетчатки.