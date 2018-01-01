Мозоли на коже

Появившиеся вдруг на коже мозоли могут доставить много неудобств. В основном они возникают в результате натирания участков тела чем-либо. Но иногда появление мозолей может свидетельствовать о тех или иных проблемах в организме.Мозоль является своеобразной защитной реакцией организма на внешние воздействия. При отсутствии этого процесса люди покрывались бы кровавыми эрозиями. Существует два главных вида мозолей: влажные и сухие.Представляет собой пузыречек, наполненный лимфатической жидкостью, образовавшийся в результате ношения некомфортной (слишком тесной или свободной) обуви, при работе с инструментами, каких-либо непривычных действий, к которым кожа не успела адаптироваться (например, чистка с непривычки большого количества картофеля). Мозоли могут появляться практически на любом участке тела и в любом возрасте. Известны случаи, когда мозоли появлялись на губах у младенцев при активном сосании бутылочки или маминой груди. При необходимости влажные мозоли можно прокалывать и удалять. Но делать это нужно правильно.Сухая мозоль часто образовывается на ногах. В простонародье такие мозоли также называют натоптышами. Они формируются в результате долгого давления на ту или иную область стопы. Сухие мозоли часто возникают при плоскостопии и могут быть одним из признаков этого заболевания. Как правило, при плоскостопии мозоли появляются в области подножия холмов пальцев стоп.Для борьбы с сухими мозолями часто используется пемза. Но прежде чем тереть кожу, нужно распарить ноги в ванночке. Крайне не рекомендуется использовать для удаления сухих мозолей ножницы, лезвия и т. п.Более серьезные мозоли. В их составе присутствует лимфа и кровь. Эта среда является отличным местом для размножения микробов. Поэтому такие мозоли, как правило, нуждаются в обязательном прокалывании и удалении. Даже при отсутствии видимых внешних повреждений в кровяную мозоль могут проникнуть микробы. Принцип удаления таких мозолей такой же, как и для влажных. Однако уход должен быть более тщательным.Не всегда появление мозолей обуславливается воздействием привычных внешних факторов: ношение обуви не по размеру, проведение тех или иных работах на даче и т. д.Зачастую человек сам является провокатором появления мозолей (если не соблюдается профилактика), а также печальных последствий, к которым могут привести обычные мозоли. Например, самостоятельное прокалывание иголкой без понимания, когда это нужно делать и как это сделать правильно. Часто используются разные острые предметы, естественно, не стерильные, что может привести к различным последствиям, в том числе, и к таким страшным как сепсис (заражение крови) или гангрена. Это, конечно, уже крайний случай. Но такое тоже бывает.Существуют методы диагностики, согласно которым мозоли на стопе могут указывать на наличие конкретных болезней в организме. Однако традиционная медицина не приемлет данного вида диагностирования. Поэтому точно говорить о правдивости этой теории нельзя.Если вдруг начинают появляться мозоли при отсутствии видимых на то причин, то это может говорить о нехватке в организме витамина A. Для этого можно подкорректировать рацион питания. Можно употреблять больше масла, рыбы, овощей оранжевого цвета (морковь, тыква и т. д.). При употреблении морковного сока нужно не забывать добавлять каплю жира, так как это жирорастворимый витамин.Кроме того, если часто возникают влажные мозоли, которые начинают воспаляться, нагнаиваться, стоит сдать кровь на анализ. Не исключено, что повышен уровень сахара.Нужно понимать, в каких ситуациях можно прокалывать мозоль, а когда нет. Так, если мозоль появилась в результате ношения новой обуви и есть возможность незамедлительно сменить эту обувь на удобную, то мозоль лучше не прокалывать. Однако, если в этой обуви предстоит ходить еще час или вовсе целый день, то лучше проколоть мозоль. В противном случае мозоль может повредиться, что чревато попаданием в образовавшуюся ранку микробов.Если возникла необходимость в прокалывании мозоли, первым делом нужно подготовить рабочий инструмент. Лучше всего использовать новую (ни разу не пользованную, из закрытой упаковки) одноразовую иглу от шприца. При ее отсутствии можно взять обычную иголку для шитья. Оптимальным вариантом будет толстая, но острая игла. При прокалывании тонкой иглой лимфа может плохо вытекать из мозоли.Чтобы использовать для прокалывания мозоли обычную иголку, ее необходимо продезинфицировать, дабы не занести в рану инфекцию. Например, хлоргексидином, спиртом или водкой.Многие при прокалывании мозоли держат иглу под прямым углом относительно кожи. Однако это является распространенной ошибкой. Таким образом можно повредить молодую кожу. При этом будет происходить слабый отток лимфы. В результате в ранку могут попасть микробы, что может привести к серьезным последствиям.Мозоль должна прокалываться с боку и параллельно коже. После прокола нужно промокнуть мозоль продезинфицированной салфеткой. В этом случае лучше не применять спиртосодержащие антисептические препараты, такие как йод, зеленка. Можно использовать, опять же, хлоргексидин или перекись водорода. Попадание средств на основе спирта на ранку может сушить кожу, и заживление будет идти хуже.После этого мозоль следует заклеить медицинским бактерицидным пастырем. Если пластырь обычный, то рекомендуется менять его на новый несколько раз в день. Замену антисептического пластыря можно производить один раз вдень. На ночь лучше снимать пластырь, чтобы кожа «дышала». При соблюдении всех пунктов мозоль заживет буквально через два-три дня.Для предотвращения появления мозолей должна соблюдаться соответствующая профилактика. Что касается новой обуви, то выбирать и примерять ее нужно во второй половине дня. В этот период конечности отекают, и нога становится немного больше. Это поможет избежать натирания ног новой обувью и появления мозолей. Первое время после покупки и ношения новой пары обуви можно на всякий случай надевать капроновые носки. Это также поможет предотвратить появление мозолей. Работая физически, нужно использовать для защиты рук тканевые перчатки.Ну и, конечно, для профилактики нужно вовремя проходить медицинские освидетельствования и обращаться к врачу для выявления тех или иных проблем со здоровьем.