Ученые рассказали, как английский завтрак помогает лечить рак

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Лекарство останавливает производство тестостерона.Употребление полноценного английского завтрака может сделать лечение опасного рака простаты более эффективным. Это связано с тем, что данный завтрак содержит жирную пищу.Предназначенные для продления жизни пациентов с запущенным раком простаты лекарства будут более эффективными, если в рацион этих больных войдет полноценный английский завтрак. Сегодня врачи рекомендуют принимать лекарственные препарат абиратерон на пустой желудок. Однако исследование ученых из Университета Чикаго предполагает, что приём этого лекарства вместе с жирной пищей увеличивает уровень абсорбции препарата организмом в 10 раз. Следовательно, дозировки лекарства можно уменьшить. Ну а стоимость терапии при этом также заметно снизится, что скажется на затратах на лечение.Абиратерон используется для контроля симптомов и задержки в проведении химиотерапии после того, как другие гормональные препараты оказываются неэффективными. Лекарство останавливает производство тестостерона, так что клетки рака простаты просто не могут в дальнейшем развиваться.В ходе своего исследования ученые попросили половину из 70 пациентов с запущенным раком простаты принимать стандартную дозировку из 4 таблеток с водой на пустой желудок, а затем ждать в течение часа перед завтраком. Другая половина принимала всего одну таблетку вместе с завтраком, содержащим низкое количество жира, вроде хлопьев с обезжиренным молоком.