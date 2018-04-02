Американские ученые назвали еще одну опасность фаст-фуда

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Привычка принимать пищу вне дома грозит не только увеличением веса из-за большого количества сахара и жира, но и проникновением в организм химических веществ, вызывающих гормональные нарушения. К такому выводу пришли американские исследователи из США, статья которых опубликована в журнале Environment International.Американские ученые выяснили, что прием пищи в ресторанах и кафе подвергает наш организм на 35% большему воздействию химических веществ, чем домашнее питание. Речь идет о содержащихся в пластиковых изделиях фталатах, которые нарушают половое развитие мальчиков. Наука доказала способность фталатов вызывать серьезные гормональные нарушения.Исследователи из США выяснили, что разного рода пища на вынос вроде бургеров заражена фталатами. Пластик уже давно является важным материалом для ресторанной индустрии, и особенно много его в фастфуде. Если пластиковая упаковка нарушается каким-либо образом, то вырастают риски того, что находящаяся внутри пища получит порцию фталатов. Эти химикаты содержатся во многих повседневных предметах - от зубных щеток до одежды и пластиковых перчаток. Чаще всего они выделяются из пластика при нагревании или при очень долгом хранении.Естественно, что мы предпочитаем получать в ресторанах и кафе горячую пищу, но именно в этот момент туда и проникают фталаты. После этого мы можем вдыхать их, проглатывать и переваривать, либо поглощать токсины через кожу.