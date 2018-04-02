Новое соединение может снять воспаление при аутоиммунных заболеваниях

Ученые из Confluence Discovery Technologies Inc разработали новое соединение, борющееся с воспалением. Оно может стать ключом к лечению таких аутоиммунных заболеваний, как ревматоидных артрит. В отличие от стандартной терапии, новое средство обладает более селективным действием.В организме человека есть белок p38 MAPK. Если он работает должным образом, то ткани остаются здоровыми, однако при постоянной активации данного белка развивается аутоиммунная реакция – тело начинает атаковать собственные ткани. Так как белок стоит за воспалением, ряд фармацевтических компаний представил противовоспалительные соединения, блокирующие сигнальную активность данного белка. Проблема в том, что со временем (через 2-3 недели) блокаторы перестают работать и воспаление возвращается.Теперь же предлагается не блокировать полностью сигнальный путь, а с помощью нового соединения CDD-450 (сейчас называется ATI-450) отключать всего одну из нескольких "веток" в пути. Как показали эксперименты с грызунами и человеческими клетками, этот подход позволял эффективно снизить концентрацию воспалительных сигнальных молекул. Это предотвращало разрушение костей и суставов у мышей с ревматоидным артритом.Что важно, препарат с содержанием этого вещества теоретически можно принимать в течение долгого времени, не опасаясь отторжения и прочих иммунных реакций. В ближайшее время ученые планируют начать клинические испытания на людях.