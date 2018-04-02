Новое соединение может снять воспаление при аутоиммунных заболеваниях
В организме человека есть белок p38 MAPK. Если он работает должным образом, то ткани остаются здоровыми, однако при постоянной активации данного белка развивается аутоиммунная реакция – тело начинает атаковать собственные ткани. Так как белок стоит за воспалением, ряд фармацевтических компаний представил противовоспалительные соединения, блокирующие сигнальную активность данного белка. Проблема в том, что со временем (через 2-3 недели) блокаторы перестают работать и воспаление возвращается.
Теперь же предлагается не блокировать полностью сигнальный путь, а с помощью нового соединения CDD-450 (сейчас называется ATI-450) отключать всего одну из нескольких "веток" в пути. Как показали эксперименты с грызунами и человеческими клетками, этот подход позволял эффективно снизить концентрацию воспалительных сигнальных молекул. Это предотвращало разрушение костей и суставов у мышей с ревматоидным артритом.
Что важно, препарат с содержанием этого вещества теоретически можно принимать в течение долгого времени, не опасаясь отторжения и прочих иммунных реакций. В ближайшее время ученые планируют начать клинические испытания на людях.
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