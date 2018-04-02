Чем при насморке вредны бумажные платки

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Насморк — это очень неприятная проблема, которая знакома детям и взрослым. Он представляет собой воспаление слизистой оболочки носа из-за различных микробов и вирусов. Если регулярно не очищать носовые пазухи, то возможно осложнение болезни.В последние годы при насморке стало очень популярным использование одноразовых бумажных салфеток. Они стоят недорого, просты и практичны. Но, несмотря на это, врачи советуют отказаться от них. Обычные бумажные салфетки несут серьезную опасность для здоровья вследствие следующих причин:1. Низкое качество. С целью удешевления себестоимости продукции производители бумажных салфеток используют самое дешевое сырье. По стандартам их должны производить из натуральной целлюлозы, но ее часто заменяют на макулатуру. Предварительно ее обрабатывают различными химическими веществами (хлорная известь, различные отбеливатели, промышленный тальк, флуоресцентные агенты), которые чрезвычайно токсичны. В результате готовая продукция несет серьезную опасность для здоровья. Впрочем, в магазинах можно найти и качественные бумажные платки, но стоят они дороже.2. Раздражающее действие. За счет своей структуры бумага травмирует чувствительную кожу под носом, а также дополнительно повреждает воспаленную слизистую оболочку. Это приводит не только к неэстетическим покраснениям и дискомфорту, но и может стать причиной занесения инфекции. Именно поэтому, кстати, не стоит использовать для прочистки носа обычные салфетки и кухонные полотенца, но только мягкие платки.3. Аллергическое действие. Бумажные салфетки могут вызывать сильные аллергические реакции у людей с ослабленным иммунитетом. Также к ним могут привести содержащиеся в салфетках красители и ароматизаторы.4. Распространение бактерий. Широко разрекламированные влажные бумажные салфетки не только не убивают болезнетворные микроорганизмы, но и служат причиной их распространения. К такому мнению пришли ученые из Университета Кардиффа.Для высмаркивания лучше использовать текстильные носовые платки из мягкой ткани, которая не будет травмировать кожу. Их нужно регулярно стирать, чтобы они не стали рассадником бактерий. Платком нужно промокать сопли, а не растирать их.