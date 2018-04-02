Доктор Мясников: почему не надо пить витамины



алкоголик



пациент с какими-то обменными нарушениями



пациент с нарушениями всасывания





Прием витамина Е не дает никак перспектив в плане предотвращения рака.

Витамин Е может увеличивать смертность от разнообразных причин: онкология, атеросклероз, почечная недостаточность, диабет, кроме, пожалуй, тромбозов. А сейчас помогите мне, я редко смотрю телевизор: у нас в стране по-прежнему идёт реклама антиоксидантов и витамина Е?



Один из самых распространенных вопросов врачу: какие мультивитамины принимать для поддержания здоровья? Александр Мясников отвечает: никаких! Здоровым людям, которые полноценно питаются, принимать поливитамины для предотвращения каких-либо заболеваний не надо!Витамины — это вещества, жизненно необходимые для нормального человеческого метаболизма. Поскольку витамины, за исключением витамина D, не могут быть синтезированы человеческим организмом самостоятельно, для нормальной жизнедеятельности их необходимо употреблять. Исторически хорошо известны болезни, связанные с дефицитом тех или иных витаминов: пеллагра, цинга, пернициозная анемия, рахит и многие другие.Многие годы проявление гиповитаминоза (витаминной недостаточности), особенно витаминов–антиоксидантов, связывали с ростом числа случаев атеросклероза, развитием многих видов рака и других заболеваний. Этому есть многие теоретические и экспериментальные доказательства. На их основании стали широко применять синтетические витамины, часто в сочетании с минералами, для профилактики заболеваний. Но прошло время, проведено еще большее количество исследований на огромном клиническом материале, и мы немножко пересмотрели свой подход к витаминам.Витамины современной медициной рассматриваются и используются как лекарства. Не “витаминчики”, не биодобавка, а реальное лекарство, которое используется для борьбы с состоянием гиповитаминоза. Других показаний, в том числе и с целью предупреждения болезней, у витаминов нет.Сегодня считается, что при нормальных социальных условиях, в обычной, нормальной (с точки зрения европейца) диете содержится совершенно достаточное количество витаминов для поддержания здоровья, подчеркиваю, ЗДОРОВОГО человека.Они необходимы, если человек болен:В этих случаях витамины даются ему в качестве лекарства. Когда мы говорим о здоровых людях, которые полноценно питаются обычными продуктами, доступными у нас в России, то этим людям принимать какие-либо синтетические витамины с целью профилактики НЕ НАДО!Мы знаем, что дополнительное снабжение витамином А необходимо во многих бедных и неразвитых странах, чтобы предотвратить слепоту. Процессы зрения тесно связаны с ретинолом и витамином А. Существует очень много капель на их основе, таблетированные витамины, содержащие бета-каротин и ретинол. Бета-каротин и ретинол — это различные составные части витамина А. Долгое время врачи надеялись, что он поможет вылечить катаракты и улучшить зрение. Однако появились работы, показывающие, что витамин А не только не предотвращает развитие катаракты, но и чреват очень серьезными побочными явлениями (имеется в виду синтетический витамин А, но не тот, который поступает с пищей).Поскольку существуют упомянутые теоретические исследования о возможной связи гиповитаминоза и развития онкологии, идея дополнительного снабжения организма человека витаминами с целью предотвращения рака легла в основу многих клинических испытаний. Больным начали давать различные виды витаминов и смотреть, что происходит в течение ряда лет. В частности, давалисоставляющее витамина А — бета-каротин. Когда стали приходить первые результаты, доктора ужаснулись, и исследование пришлось остановить: через 5 лет в группе лиц, которые получали бета-каротин, случаев рака легких стало значительно больше (правда, это касалось только курильщиков, некурящие раком легких почти не болеют). С тех пор мы понимаем, что бета-каротин связан с увеличением смертности от рака легких среди курильщиков. Это доказанный факт. Также хорошо известно тератогенное (вредное) воздействие витамина А на плод (ребенок рождается с дефектами). У пожилых женщин витамин А усиливает остеопороз...Неожиданные неблагоприятные результаты многотысячных, правильно проведенных исследований коснулись очень многих синтетических витаминов. В лучшем случае оказывалось, что ожидания, которые на них возлагались в плане профилактики заболеваний, не оправдывались.Любимый всеми витамин С содержится в больших количествах во фруктах и овощах. Он необходим для стимуляции иммунной системы, для строительства соединительной ткани, участвует в процессе заживления. Полагают, что витамин С может предотвращать простуду, до сих пор идут исследования на эту тему. В отношении теории о снижении раковых заболеваний при приеме витамина С доказательная медицина (большие исследования, ретроспективные анализы, недавнее испытание на 15 000 человек) говорит следующее.Никакого эффекта на предупреждение рака витамин С не оказывает. В отношении сердечно-сосудистых заболеваний употребление витамина С тоже ничего позитивного, к сожалению, не дает.Отдельно стоит поговорить про витамин Е. Медики много говорят про антиоксиданты, в частности про витамин Е, и рекомендуют его для предотвращения рака, сердечно-сосудистых заболеваний, инфекции. Сначала от этого заблуждения отказались кардиологи. Несколько лет назад появилась “первая ласточка”: в рекомендациях съезда американских кардиологов был обозначен специальный параграф: “Мы больше не рекомендуем витаминЕ для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний”. Чуть позже подоспели результаты исследований, которые убедительно показали, что витамин Е в больших дозах увеличивает смертность от всех причин, и, в частности, от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Был проанализирован уровень заболеваемости людей, кто из обследуемых имел болезни и какие, сколькие из них лежали в больницах, сколькие умерли или получили инвалидность, кто из них принимал витамин Е. Полученные результаты сравнивали с контрольной группой.Витамины группы В, которые нам жизненно необходимы, находятся в молоке, мясе, яйцах, зеленых овощах, листьях, в бананах, орехах, картошке, во всех овощах. Проверка действия витаминов затронула и их. Ученые исходили из того, что теоретически витамины группы В могут понижать риск развития рака, так как вмешиваются в механизмы синтеза ДНК, и восстановления разрушенного ДНК.К сожалению, на практике определить такую связь не получается, нет доказательств того, что прием синтезированных витаминов группы В является сколько-нибудь значимым в предупреждении рака. То же оказалось и в отношении сердечно-сосудистых заболеваний: экспериментальные доказательства предположения, что витамины группы В благотворно действуют на сосудистую стенку, не подтвердились.Из всех витаминов, которые мы сегодня можем рекомендовать, здоровым людям стоит обращать внимание на фолиевую кислоту и витамин D. Фолиевая кислота содержится в овощах, особенно зеленых, мясе, зернах, орехах. На нее тоже возлагались большие надежды в области предотвращения рака, гипертонии, болезней сердца, снижения слуха и даже старческого слабоумия.Современные данные клинических испытаний настолько противоречивы, что пока врачи воздерживаются от советов принимать фолиевую кислоту для предупреждения перечисленных заболеваний. Однако фолиевая кислота рекомендуется беременным женщинам, но не для того, чтобы беременная женщина чувствовала себя лучше или для сохранения ее здоровья. Речь идет о здоровье будущего ребенка, о профилактике врожденного дефекта нервной системы плода. Доказано, что такие дефекты бывает значительно реже в случаях приема фолиевой кислоты.Витамин D — единственный из витаминов, который синтезируется организмом человека под воздействием солнечного света. Также витамин D содержится в таких продуктах, как: молоко, рыба, яйца. Есть теоретическое обоснование применения этого витамина для профилактики рака и болезней сердца. Но их недостаточно, чтобы рекомендовать его прием конкретно с этой целью.Тем не менее лицам с повышенным риском остеопороза, а значит и переломов, прием витамина D показан вместе с кальцием. Только нужна мера: в 60-х годах в Америке переборщили с добавлением витамина D в молоко, и в больницы стали поступать дети с очень высоким уровнем кальция в крови и судорогами.