«Бывает и хуже»: 7 раздражителей, усиливающих проявления аллергии

Даже если у вас отсутствуют какие-либо признаки аллергии в период цветения растений, это совсем не означает, что вы спасены – опасность может подстерегать вас в стенах родного дома.Красные, слезящиеся глаза, насморк, чихание, зуд… Вирус? Возможно. Но если проявление болезни имеет волнообразный характер, и симптомы усиливаются лишь в определенной ситуации, то это может быть аллергическая реакция.И, по мнению аллерголога-иммунолога из Нью-Йорка – доктора медицинских наук Пурви Парикха, ее могут спровоцировать эти нетипичные раздражители:Алкоголь расширяет кровеносные сосуды и усиливает отек носоглотки. Он также ускоряет воспалительные процессы (реакцию вашей иммунной системы на внешние раздражители).Красное вино и пиво – худшее из зол, ведь в этих напитках содержатся гистамины, провоцирующие насморк и чихание.: Если вы совсем не можете отказаться от алкоголя, отдайте предпочтение напиткам с низким содержанием гистаминов – водке и джину. При усилении симптомов ограничьтесь только одной небольшой порцией.Некоторые овощи и фрукты могут усиливать проявления сенной лихорадки (аллергии на пыльцу растений) и даже добавить новые симптомы в виде зуда во рту или саднения в горле. Если вы страдаете от аллергии на цветы и растения, избегайте употребления таких продуктов, как сельдерей, персики и помидоры.Людям с аллергией на амброзию следует держаться подальше от арбузов, бананов и цуккини.Реагируете на цветение березы? Вишня и морковь могут усилить симптомы.Все перечисленные овощи и фрукты содержат протеины, аналогичные тем, которые входят в состав пыльцы. Иммунная система не в состоянии отличить их друг от друга, но, как правило, пищевая аллергия проявляется не так интенсивно и редко приводит к проблемам с дыханием.: Наибольшее количество протеинов сконцентрировано в кожуре овощей и фруктов, и эти вещества разрушаются под воздействием больших температур. Если вы не можете отказаться от любимых продуктов, то перед употреблением всегда очищайте их от кожуры или запекайте в духовом шкафу.Лекарственные спреи, например, на основе оксиметазолина, помогают быстро снять отек, суживая кровеносные сосуды в полости носа. Но непрерывное использование препарата в течение трех и более дней может вызвать обратную реакцию – отек лишь усилится.: Для устранения отека используйте антигистаминные лекарственные средства (например, на основе дифенгидрамина или цетиризина). Из спреев отдайте предпочтение стероидным препаратам (с флутиказоном или бутезонидом). Для получения индивидуальной схемы лечения обратитесь к врачу-аллергологу.В течение дня на вашей кожи и волосах могут оседать частицы пыльцы. Если их не смыть, то ночью эти раздражители вызовут усиление реакции иммунной системы, и поспать вам вряд ли удастся.ь: Заведите привычку принимать водные процедуры не утром, а вечером. А в период цветения растений откажитесь от применения липких косметических средств – крема для лица, геля и лака для волос.В постели вас подстерегает еще один мощный аллерген – пыль. Она способна не только усилить уже запущенные реакции, но и сама по себе служит триггером иммунных процессов.: Не заправляйте кровать! Пылевые клещи – основные виновники аллергии – любят селиться во влажной среде. Просушивание постели на открытом воздухе поможет сократить число этих вредных микроорганизмов.Три четверти людей, которые носят контактные линзы, жалуются на раздражение глаз, похожее на проявление аллергии. И это неудивительно! Линзы как магнит притягивают ворсинки, частицы пыли и пыльцы.: В период цветения растений откажитесь от контактных линз в пользу очков. А если вы не можете без них обойтись, промывайте их как можно чаще в специальном растворе или перейдите на линзы-однодневки.У 78% аллергиков проявляется реакция на фикусы, плющ, юкку, подсолнух и маргаритку.: Замените эти растения на суккуленты или цветы с минимальным количеством пыльцы – розы или тюльпаны.