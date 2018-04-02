«Бывает и хуже»: 7 раздражителей, усиливающих проявления аллергии
Красные, слезящиеся глаза, насморк, чихание, зуд… Вирус? Возможно. Но если проявление болезни имеет волнообразный характер, и симптомы усиливаются лишь в определенной ситуации, то это может быть аллергическая реакция.
И, по мнению аллерголога-иммунолога из Нью-Йорка – доктора медицинских наук Пурви Парикха, ее могут спровоцировать эти нетипичные раздражители:
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Алкоголь расширяет кровеносные сосуды и усиливает отек носоглотки. Он также ускоряет воспалительные процессы (реакцию вашей иммунной системы на внешние раздражители).
Красное вино и пиво – худшее из зол, ведь в этих напитках содержатся гистамины, провоцирующие насморк и чихание.
Что делать: Если вы совсем не можете отказаться от алкоголя, отдайте предпочтение напиткам с низким содержанием гистаминов – водке и джину. При усилении симптомов ограничьтесь только одной небольшой порцией.
ОВОЩИ И ФРУКТЫ
Некоторые овощи и фрукты могут усиливать проявления сенной лихорадки (аллергии на пыльцу растений) и даже добавить новые симптомы в виде зуда во рту или саднения в горле. Если вы страдаете от аллергии на цветы и растения, избегайте употребления таких продуктов, как сельдерей, персики и помидоры.
Людям с аллергией на амброзию следует держаться подальше от арбузов, бананов и цуккини.
Реагируете на цветение березы? Вишня и морковь могут усилить симптомы.
Все перечисленные овощи и фрукты содержат протеины, аналогичные тем, которые входят в состав пыльцы. Иммунная система не в состоянии отличить их друг от друга, но, как правило, пищевая аллергия проявляется не так интенсивно и редко приводит к проблемам с дыханием.
Что делать: Наибольшее количество протеинов сконцентрировано в кожуре овощей и фруктов, и эти вещества разрушаются под воздействием больших температур. Если вы не можете отказаться от любимых продуктов, то перед употреблением всегда очищайте их от кожуры или запекайте в духовом шкафу.
ПРОТИВООТЕЧНЫЕ СПРЕИ
Лекарственные спреи, например, на основе оксиметазолина, помогают быстро снять отек, суживая кровеносные сосуды в полости носа. Но непрерывное использование препарата в течение трех и более дней может вызвать обратную реакцию – отек лишь усилится.
Что делать: Для устранения отека используйте антигистаминные лекарственные средства (например, на основе дифенгидрамина или цетиризина). Из спреев отдайте предпочтение стероидным препаратам (с флутиказоном или бутезонидом). Для получения индивидуальной схемы лечения обратитесь к врачу-аллергологу.
ДУШ
В течение дня на вашей кожи и волосах могут оседать частицы пыльцы. Если их не смыть, то ночью эти раздражители вызовут усиление реакции иммунной системы, и поспать вам вряд ли удастся.
Что делать: Заведите привычку принимать водные процедуры не утром, а вечером. А в период цветения растений откажитесь от применения липких косметических средств – крема для лица, геля и лака для волос.
КРОВАТЬ
В постели вас подстерегает еще один мощный аллерген – пыль. Она способна не только усилить уже запущенные реакции, но и сама по себе служит триггером иммунных процессов.
Что делать: Не заправляйте кровать! Пылевые клещи – основные виновники аллергии – любят селиться во влажной среде. Просушивание постели на открытом воздухе поможет сократить число этих вредных микроорганизмов.
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
Три четверти людей, которые носят контактные линзы, жалуются на раздражение глаз, похожее на проявление аллергии. И это неудивительно! Линзы как магнит притягивают ворсинки, частицы пыли и пыльцы.
Что делать: В период цветения растений откажитесь от контактных линз в пользу очков. А если вы не можете без них обойтись, промывайте их как можно чаще в специальном растворе или перейдите на линзы-однодневки.
ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ
У 78% аллергиков проявляется реакция на фикусы, плющ, юкку, подсолнух и маргаритку.
Что делать: Замените эти растения на суккуленты или цветы с минимальным количеством пыльцы – розы или тюльпаны.
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