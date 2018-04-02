Чесотка: возбудитель и симптомы



Бензилбензоат;



Серная мазь;



Медифокс.



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Чесотка — это заболевание, имеющее инфекционную природу и приводящее к поражению кожных покровов. Такой патологический процесс связан с попаданием на поверхность кожи специфического паразита, который называется чесоточным клещом. Данная патология, как правило, не приводит к каким-либо серьезным осложнениям, однако она влечет за собой значительное снижение качества жизни больного человека.Чесотка известна еще с древних времен. При этом только в тысяча шестьсот восемьдесят седьмом году итальянскими учеными была описана взаимосвязь между чесоточным клещом и клинической картиной, развивающейся при данном заболевании. Наиболее полные данные об этиологии и патогенезе этой болезни были получены в тысяча восемьсот сорок четвертом году немецким дерматологом Ф. Гебра.Ранее считалось, что заболеванию чесоткой преимущественно подвержены те люди, которые ведут асоциальный образ жизни. Однако в настоящее время можно с уверенностью сказать о том, что материальное и социальное положение не является главным фактором в развитии этой патологии. Распространенность такого заболевания среди населения неоднородна. По данным статистики, на территории России ежегодно заражается более миллиона людей. Наиболее высокий уровень встречаемости данного патологического процесса приходится на молодую возрастную группу.Как мы уже сказали, чесотка вызывается чесоточным клещом. Чесоточный клещ слабо устойчив к воздействию факторов внешней среды. При высокой температуре он погибает в течение нескольких минут. Для проникновения чесоточного клеща в кожу должно пройти примерно тридцать минут. Особенностью данного микроорганизма являются очень развитые челюсти, с помощью которых он легко прогрызает ходы в роговом слое. Важный момент заключается в том, что в кожу способны проникать именно самки чесоточного клеща. Самцы же предназначены только для их оплодотворения.Оплодотворенная самка внедряется в эпидермис, прогрызает в нем туннели, в которых и откладывает яйца. Стоит заметить, что двигательная активность самки отмечается только в вечернее и ночное время суток. Днем она занимается откладыванием яиц. После того, как из яиц вылупились личинки, они вновь выходят на поверхность кожных покровов для дальнейшего спаривания. Возникающий зуд обусловлен продуктами жизнедеятельности чесоточного клеща, который он выделяет внутри кожи.Как правило, чесотка распространяется к здоровому человеку от зараженного лица при прямом контакте с его кожей. Здесь особое значение имеет половой путь передачи. Попадание чесоточного клеща на поверхность тела через какие-либо предметы также возможно. Однако в связи с тем, что устойчивость этого паразита в окружающей среде не высока, такой путь заражения встречается гораздо реже.С момента заражения до появления первых симптомов может проходить от трех до четырнадцати суток. В зависимости от сопутствующей клинической картины данная болезнь разделяется на несколько вариантов: типичный, норвежский, узловой и стертый.Типичный вариант в первую очередь проявляется внезапно возникшим сильным зудом. Примечательным моментом является то, что такой зуд становится еще интенсивнее в вечернее и ночное время суток. Помимо этого, на поверхности кожных покровов присутствуют парные папуло-везикулезные высыпания и чесоточные ходы. Чесоточные ходы выглядят как белесоватые, слегка возвышающиеся над кожей линии, которые имеют на своем конце папулу или везикулу. За счет зуда отмечается наличие расчесов и кровянистых корочек. Наиболее характерной локализацией патологических высыпаний в данном случае являются межпальцевые промежутки, живот, ягодицы и половые органы.Норвежский вариант встречается достаточно редко и преимущественно у тех людей, у которых имеются иммунодефицитные состояния. Присутствуют такие симптомы, как появляющиеся корки и утолщение кожи в области ладоней и подошв. Корковые наложения характеризуются серовато-грязным цветом и плотной спаянностью с кожей. При попытке их удаления отмечается выраженная боль.Как правило, узловой вариант чаще всего является результатом плохо пролеченной типичной чесотки. На поверхности тела формируются красновато-коричневые узелки, сопровождающиеся сильным зудом. Важным моментом является то, что такой вариант очень плохо поддается стандартному лечению.Стертый вариант имеет место в том случае, когда иммунная система человека хорошо работает и не дает патологическому процессу развиваться в полной мере. Свою роль здесь также играет повышенное внимание к личной гигиене, за счет симптомы становятся еще менее выраженными. Отмечается наличие единичных высыпаний и слабо выраженного зуда в ночное время суток.В том случае, если не проводить лечение данного заболевания, не только снижается качество жизни больного человека, но и нередко присоединяется вторичная бактериальная инфекция.Первоначально заподозрить чесотку можно уже на основании сопутствующей клинической картины. Однако для подтверждения диагноза в обязательном порядке проводится соскоб с последующей микроскопией полученного материала.Для лечения этой болезни применяются специфические противочесоточные средства. В обязательном порядке необходимо обрабатывать ими всю поверхность тела, а не только те места, где имеется сыпь. К таким препаратам относятся:Выше представлен далеко не полный список лекарственных средств против чесоточного клеща. Каждое из них применяется по своей определенной схеме. Однако в любом случае запрещается мыться до окончания всего курса лечения, а также менять нательное и постельное белье.К методам профилактики, которые помогут защититься от заражения, относятся избегание контакта с инфицированным человеком, а также использования с ним общих постельных принадлежностей, полотенец и так далее. После того, как человек был пролечен, следует тщательно обработать все его вещи и белье для предотвращения повторного развития инфекции.