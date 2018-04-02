Боль «не сердечная»: грудной остеохондроз



искривление и ушибы позвоночного столба;



чрезмерные физические нагрузки;



долговременное пребывание в не очень удобных позах;



малоподвижный образ жизни;



генетическая предрасположенность.





в правую руку взять обыкновенную скалку или другую круглую гладкую палку, а лучше всего массажный ролик, и очень осторожно в продолжение пяти минут постукивать по правой стороне тела — плечу, лопатке и позвоночнику. Потом все это проделать с левой половиной тела;



положить скалку на ровную поверхность, лечь на нее спиной и попробовать подвигаться, перекатывая ее вперед-назад минут десять.





встать прямо, сделать медленный вдох, ноги поставить вместе, руки опустить вниз. Поднимая руки над головой — выдох. Прогибаясь назад — медленный вдох. Опуская руки, наклоняясь вперед, опуская голову и плечи — выдох. Сделать десять повторений;



сидя на стуле лицом к спинке завести руки за затылок — вдох. Как можно сильнее прогнуться назад, придерживаясь на спинку стула — выдох. Сделать десять повторений;



в положении на четвереньках («кошка») по возможности сильнее выгнуть спину, оставаться в таком положении несколько секунд, после чего вернуться в первоначальную позицию. Сделать десять повторений;



лежа на животе, руки вытянуть вдоль тела, прогибаться, поднимая голову и ноги. Сделать восемь повторений.



Согласно результатам научных исследований, около 30% жителей нашей страны иногда чувствуют покалывание, тяжесть, а то и прострелы в левой стороне груди. Однако врачи не находят никаких патологий в работе сердца и сосудов. О причинах этой неприятной боли, напоминающей сердечную, и способах избавления от нее расскажет MedAboutMe.В истории медицины известно немало случаев, когда человек чувствует боль в области сердца, а электрокардиологическое обследование не показывает нарушений сердечной деятельности. Установлено, что все боли в груди, не являющиеся следствием сердечно-сосудистых заболеваний, имеют неврологическую природу. Возьмем, например, проявления остеохондроза. Наиболее болезненным из его видов считается грудной. В области грудной клетки находится очень большое количество нервных волокон, а также крупные сплетения, в результате раздражения которых и возникает болевой синдром. Другими словами, сужение межпозвоночных дисков приводит к сдавливанию нервных окончаний и, как следствие, появлению болевых ощущений, имитирующих сердечную боль. Недаром этот вид остеохондроза прозвали заболеванием-хамелеоном.Отличить неврологическую боль от кардиологической можно и не прибегая к лабораторным исследованиям. Причем это не так уж и сложно.В случае грудного остеохондроза боль в области сердца не проходит в продолжение нескольких часов, а иногда и дней. При этом интенсивность ее может меняться. При стенокардии сердечная боль является кратковременной и проходит в течение 3—5 мин, особенно после приема нитроглицерина. Неврологическая боль не зависит от степени физической нагрузки и дает о себе знать во время глубокого вдоха, резких поворотов или перемены положения тела. Иногда даже такое безобидное движение, как отведение руки в сторону, может отозваться ноющей болью, отдающей в шею, руку или левую половину груди. И, наконец, самое главное отличие в том, что снять неврологические сильные боли можно при помощи анальгетиков, тогда как избавить от сердечных такие препараты не в состоянии. И наоборот, лекарства, снимающие боль сердечную, не смогут снять неврологическую.О симптомах грудного остеохондроза мы уже говорили, теперь разберемся в его причинах. Самым распространенным фактором развития заболевания является неравномерное распределение физической нагрузки на позвоночные отделы, что приводит к развитию патологических процессов в клетках хрящевой ткани.Прежде всего, к группе риска относятся люди с нарушениями метаболизма, а также недостаточным содержанием в организме кальция и фосфора. Именно различные гормональные расстройства и плохое кровообращение становятся причиной нарушения питания тканей межпозвоночных дисков. Причиной развития болезни и появления боли в области сердца еще могут стать:Неправильное лечение остеохондроза или полное его отсутствие способно спровоцировать развитие межреберной невралгии, сопровождающейся сильными болями, и в таком случае может потребоваться хирургическое лечение. Поэтому в случае обнаружения у себя признаков болезни не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться к врачу, который проведет диагностику и назначит необходимое лечение. Как правило, в первую очередь больному прописывают прием обезболивающих препаратов — Анальгина, Пенталгина, Баралгина. Однако длительное лечение анальгетиками не принесет пользы здоровью, поэтому для снятия или уменьшения болевых ощущений можно использовать и другие, менее вредные методы:Регулярные занятия помогут уменьшить сильные боли и, если не исключить, то сократить употребление обезболивающих лекарств.Что касается медикаментозного лечения, то для того, чтобы расслабить мышцы, обычно назначает прием миорелаксантов — тизанидина, Сирдалуда, баклофена, клоназепама. В особенно тяжелых случаях пациенту делают новокаиновые либо лидокаиновые блокады.Хороший результат дает применение мазей с содержанием пчелиного и змеиного яда, которые способствуют расслаблению мышц и повышению эластичности связок. Для большей эффективности после нанесения мази грудную клетку перевязывают пуховым платком или теплым шарфом.Как мы уже говорили, одной из основных причин развития грудного остеохондроза становится малоподвижный образ жизни, приводящий к появлению патологических изменений в позвоночнике.Для профилактики этой болезни совсем не обязательно изнурять себя многочасовыми тренировками. Достаточно просто ежедневно полтора-два часа гулять на свежем воздухе. Хорошо добавить к этому выполнение упражнений, помогающих поддерживать нормальное состояние всего позвоночника:Время выполнения гимнастики не имеет значения. Главное — делать ее регулярно, и тогда никакой остеохондроз не страшен.