На расстоянии шепота: как определить качество слуха?



Возрастные изменения в организме.





Болезни.





Травмы.





Прием некоторых лекарственных препаратов.





I степени человек неразборчиво слышит негромкую и отдаленную речь в условиях полной тишины и при наличии постороннего шума;



II степени пациент хорошо слышит исключительно разборчивую речь от собеседника, находящегося на небольшом расстоянии;



III степени человек может слышать исключительно громкую разговорную речь с близких расстояний;



IV степени пациент вообще не может слышать разговорную речь.





при нарушении в работе звукопроводящего аппарата человек намного хуже воспринимает низкие звуки;



при нарушении функционирования звуковоспринимающего аппарата у человека снижается восприятие высоких звуков.





человек постоянно просит повторить то, что ему говорят;



ему сложно сосредоточиться и воспринимать информацию при разговоре с несколькими людьми сразу;



его постоянно или периодически тревожит звон или шум в ушах;



при наличии постороннего шума ему сложно расслышать, что говорят;



привычная громкость телевизора, ноутбука или других устройств становится недостаточной.



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Слух является одним из пяти внешних чувств человека, необходимых для полноты восприятия окружающего мира. Получение и обработку звуковой информации обеспечивает сложнейший механизм. Качество его функционирования зависит от многих факторов, а своевременность диагностики нарушений слуха позволяет сохранить или восстановить способность звукового восприятия. Самый легкий и доступный метод проверки слуха — исследование с помощью шепотной и разговорной речи. В Международный день охраны уха и слуха, ежегодно отмечаемый 3 марта, MedAboutMe расскажет вам, что собой представляет данное диагностическое мероприятие и почему портится слух.Мы можем слышать благодаря способности воспринимать звуковые волны, распространяющиеся по воздуху. Снижение слуха может быть вызвано различными причинами. Степень выраженности нарушений зависит от того, какая именно область поражена: наружный проход, среднее или внутреннее ухо, проводящие пути слухового анализатора. Среди основных факторов, вызывающих частичную и полную потерю слуха отмечают:Согласно статистическим данным, потеря слуха, приводящая к инвалидизации, в мире сегодня диагностирована у 360 млн человек. 32 млн из этого числа — дети. Вероятность появления на свет малыша с отсутствием слуха, по статистике, составляет 1:1000. В два раза чаще дети теряют слух в возрасте до года. Причиной тому могут быть генетические факторы, травмы, полученные при родах, и инфекции. При этом у 60% детей с подобной проблемой, ее появление можно было бы предотвратить. С возрастом вероятность потери слуха возрастает. После 45 лет с такими нарушениями сталкивается примерно 17% населения, после 65-ти — свыше 35%. Возрастным изменениям подвергаются все отделы органа слуха, в той или иной степени приводящие к нарушениям звукового восприятия.Основную опасность для слуха несут хроническое гнойное воспаление среднего уха и осложнения, развивающиеся на фоне острого среднего отита. Течение таких заболеваний приводит к образованию рубцов, ограничивающих подвижность слуховых косточек и барабанной перепонки. Также негативно сказаться на здоровье органа слуха могут паротит, корь, скарлатина и даже грипп, а точнее, осложнения, к которым они приводят. Повлиять на качество слуха могут болезнь Меньера, ревматоидный артрит, атеросклероз и сахарный диабет.Это могут быть травмы и уха, и головы. Травмировать внутреннее ухо можно даже при неаккуратном удалении ушной серы с помощью ватной палочки. Нередко с частичной потерей слуха сталкиваются пловцы, которым в уши постоянно попадает вода.Особенно нужно отметить ототоксичные антибиотики, нестероидные препараты противовоспалительного действия и петлевые диуретики. Такие лекарственные средства может назначать только врач, и их прием должен происходить под непрерывным контролем специалистов.Кроме того, негативное влияние на здоровье органа слуха оказывают резкие вибрации и шумы. Основную группу риска составляют работники так называемых «шумных» производств, например, специалисты, обслуживающие машиностроительные конвейеры, или шахтеры. Нередки случаи, когда к снижению слуха приводит частое прослушивание музыки через наушники на высокой громкости.Громкость звука измеряется в децибелах. Средняя громкость шепотной речи составляет примерно 30 дБ, окружающего бытового шума — около 50 дБ и разговорной речи — 60 дБ. Воздействие звуков от 140 дБ вызывает болезненные ощущения. Также на восприятие звуков влияет частота их воспроизведения. Частичная потеря слуха называется тугоухостью, имеющей четыре степени выраженности. Так, при:Своевременная диагностика тугоухости, а также вовремя назначенные профилактические и лечебные мероприятия позволяют сохранить слух на имеющемся уровне или же полностью восстановить его.Определение уровня остроты слуха является одним из основных показателей при диагностике нарушений в работе органа. Наиболее удобным по своей простоте и доступности диагностическим методом является исследование слуха шепотной и разговорной речью. Такие «инструменты» для оценки остроты слуха не имеют точной дозировки высоты и силы воздействующих звуков, но определенные требования к ним все же применяются.Слова шепотной речи при диагностике произносятся после спокойного выдоха. Нормальным восприятием такой речи считается, если человек полноценно слышит ее с расстояния 6-7 м. Если шепот не воспринимается с расстояния меньше 1 м, определяется значительное снижение слуха. С помощью слов, состоящих из «низких» и «высоких» звуков, можно определить степень поражения звуковоспринимающего и звукопроводящего аппаратов:При оценке остроты слуха шепотной речью специалистами используются слова двух групп. В первую входят слова, содержащие гласные звуки «у» и «о», а также согласные «м», «н», «р» и «в», то есть звуки в таких словах являются низкими. Вторая группа состоит из слов с гласными «а», «и», «э», а также шипящими и свистящими согласными, являющимися высокими звуками.Если шепотная речь не воспринимается частично или полностью, проводится исследование громкой разговорной речью. Сначала слух проверяется разговорной речью средней громкости, потом по мере необходимости громкость речи увеличивают.Слух проверяется отдельно на каждом ухе. При этом пациент располагается таким образом, чтобы обследуемое ухо находилось напротив источника звука. Второе ухо закрывается пальцем или ушной трещоткой. Вначале исследование оценка остроты слуха выполняется с близкого расстояния. Если пациент слышит то, что ему говорят, четко, расстояние между ним и источником звука увеличивается до тех пор, пока речь будет совершенно неразборчивой. Порог восприятия речи — расстояние, с которого человек может различить половину произносимого.Несмотря на практическое значение, подобная методика не является единственным методом оценки состояния слухового анализатора. Более информативными диагностическими мероприятиями являются аудиометрия и импедансометрия.Прислушиваться к своему организму нужно всегда, ведь такая внимательность в большинстве случаев позволяет определить многие нарушения на ранних стадиях, повысить эффективность лечения и получить шанс на полное выздоровление. Срочно обратиться к отоларингологу нужно, если:Однозначно надо идти к врачу, если к проблемам со слухом есть наследственная предрасположенность, незадолго до появления симптомов человек принимал определенные группы лекарств, подвергался воздействию сильных вибраций или шума.Чтобы обезопасить себя и сохранить здоровье органа слуха, необходимо хотя бы раз в 1-2 года посещать врача-отоларинголога, при возникновении любых нарушений обращаться к специалисту, лечить хронические ЛОР-заболевания, чистить уши аккуратно с помощью специальных палочек и избегать воздействия громких и резких звуков.