Врачи объяснили, почему опасно "чистить" печень в домашних условиях

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Народные методы очищения печени могут привести к очень печальным последствиям.Ни для кого не будет новостью тот факт, что официальная медицина редко признает полезными народные методы лечения того или иного заболевания.Только в некоторых случая медики могут порекомендовать дополнить лекарственную терапию средствами из раздела народной медицины. Например, при ОРВИ и гриппе лишним малиновый чай никогда не будет, так как он выводит токсины из организма и обладает мочегонным свойством, благодаря чему температура тела снижается до нормы, но вылечить вирусное заболевание только им невозможно.Что касается "чистки" печени в домашних условиях, то здесь врачи бьют тревогу. Многие люди даже не подозревают, как рискуют своим здоровьем и даже жизнью, когда используют народные методы очищения печени.В течение одного дня человеку нужно много двигаться, выпить стакан масла и стакан лимонного сока, сделать несколько клизм и ничего не есть. Этот метод действительно эффективен, особенно для кишечника и печени. Но не стоит забывать, что любое растительное масло с лимонным соком - мощное желчегонное средство.Все бы ничего, но если в желчном пузыре у человека есть камни и они достаточно большие, то они тоже начнут искать выход из организма, что будет сопровождаться жуткими болями.Если успеть вызвать "скорую" и объяснить, что поспособствовало такому состоянию человека, то его еще могут успеть реанимировать и провести операцию по удалению камней из желчного пузыря или его самого.В ином случае возможен и летальный исход, так что рисковать своей жизнью ради того, чтобы "почистить" печень, не стоит.К слову, печень - орган, способный регенерироваться самостоятельно, но если он забит токсинами и его функции нарушены, то можно попробовать очистить его, сидя на вегетарианской диете в течение одной недели. Этот безвредный метод очищения организма, в том числе и печени, рекомендован медиками и его можно повторять каждый месяц.