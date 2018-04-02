Как правильно выйти из Великого поста: 7 полезных советов
Следите за размером порций
Самое главное правило, которое нужно соблюдать, возвращаясь в привычный режим питания, — не злоупотреблять. Желудок отвык от больших порций и большого количества еды. Не нагружайте его и не заставляйте работать в экстренном режиме, чтобы переварить и усвоить все съеденные продукты.
Размер вашей порции не должен превышать ладонь. Лучше питаться дробно и есть чаще, чем переборщить с едой и чувствовать дискомфорт в желудке и кишечнике. Если у вас есть небольшие тарелки, в которые помещается ровно столько еды, сколько вам нужно, то поставьте эти тарелки на видное место и первое время ешьте только из них.
Не спешите возвращать все белки разом
В течение нескольких недель в вашем рационе отсутствовали животные белки. За это время организм успел перестроиться: пищеварительная система стала вырабатывать больше ферментов, которые переваривают крахмал, клетчатку и растительный белок. А вот ферменты, отвечающие за переваривание животного белка, перестали вырабатываться. Не создавайте для организма дополнительный стресс, возвращая в свой рацион мясо в первый же день после поста.
Вместо этого добавляйте белки постепенно, чтобы пищеварительная система смогла перестроиться и снова начать вырабатывать необходимые ферменты. Начните с яиц и нежирного творога — это самые легкие белки, которые подарят вам заряд бодрости, а не тяжесть в животе.
Готовьте правильно
Чтобы помочь организму перестроиться на привычный рацион, выбирайте правильные способы приготовления еды. На время откажитесь от жарки, а также засоленных и копченых блюд. Это большая нагрузка на пищеварительную систему, которая и так переживает не самые легкие времена.
Готовьте на пару или запекайте в фольге. При этом выбирайте рыбу, морепродукты и легкое мясо (птицу, кролика). Это максимально правильная еда для первых недель после поста. На гарнир выбирайте овощи.
Не забывайте про воду
Вода играет важную роль в здоровье человека и слаженной работе пищеварительной системы. Чтобы помочь организму адаптироваться, соблюдайте грамотный питьевой режим. Выпивайте ежедневно как минимум один литр чистой воды. Разделите этот объем на целый день: пейте по стакану воды за полчаса до еды. Вода поможет нормализовать работу желудка и кишечника, ускорит обменные процессы в организме и улучшит процесс переваривания пищи.
Если у вас возникают сложности с дисциплиной, скачайте специальное приложение, которое будет напоминать вам о необходимости выпить очередной стакан воды, а также буквально "окружите" себя водой: на работе, дома, в машине.
Верните в рацион кисломолочку
Кисломолочная продукция обязательно должна присутствовать в вашем рационе в первые недели после поста. Единственное условие: выбирайте максимально легкие продукты с невысоким процентом жирности, иначе желудок взбунтуется и устроит диверсию в виде запоров, вздутия или диареи.
Включите в рацион натуральный йогурт, кефир, ряженку. В этих продуктах содержатся полезные бактерии, которые нормализуют микрофлору кишечника и помогут ему вернуться в привычный ритм.
Не пропускайте приемы пищи
После поста важно не пропускать приемы пищи. Четко усвойте, что ваш рацион состоит из завтрака, обеда, ужина и (при необходимости) нескольких перекусов.
Не пропускайте прием пищи, даже если вам не хочется есть. Выберите максимально легкую и ненавязчивую еду: натуральный йогурт, горсть креветок, пара овощей или фруктов. Так ваша пищеварительная система постепенно начнет входить в прежний ритм и не будет давать сбоев. А вот пропуск еды повлияет на организм, и без того истощенный после поста, не самым лучшим образом: пищеварение "встанет" и будет доставлять дискомфорт.
Ешьте осмысленно
Пост — это возможность не только напомнить себе о духовных ориентирах, но и научиться осознанно относиться к еде. Ценность такого урока заключается в том, что после поста вы не вернетесь к прошлым вредным гастрономическим привычкам и продолжите питаться осознанно.
Чтобы не растерять приобретенную мудрость, ешьте осмысленно. Не торопитесь, тщательно пережевывайте пищу, воспринимайте еду как энергию и грамотно выбирайте продукты для своего рациона. Не возвращайте в рацион "пищевой мусор" — продолжайте питаться правильно и заботиться о своем организме.
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