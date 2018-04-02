Простатит: причины развития и симптомы

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Простатит — это одно из наиболее распространенных воспалительных заболеваний со стороны мочеполовой системы у представителей мужского пола. Данный патологический процесс характеризуется развитием воспаления в тканях предстательной железы. Такая патология при отсутствии своевременного лечения может приводить к разнообразным осложнениям. Наиболее опасными из них являются абсцесс предстательной железы, везикулит и эпидидимоорхит.В большинстве случаев простатит диагностируется у мужчин в возрасте от тридцати до пятидесяти лет. Уровень распространенности этого заболевания очень высок. Более тридцати процентов представителей мужского пола хотя бы раз в жизни сталкивались с таким воспалительным процессом. В зависимости от характера своего развития данная болезнь может быть острой или хронической.Основной причиной возникновения простатита является инфекционная флора, которая проникает в ткани предстательной железы непосредственно из других органов мочеполовой системы или с током крови из удаленных инфекционных очагов. Наиболее часто в качестве возбудителей такого воспаления выступают стафилококки, энтерококки и кишечная палочка. Однако возможно влияние и других бактерий. Существует ряд предрасполагающих факторов, которые значительно повышают риск развития этой патологии.В первую очередь к таким факторам относятся систематическое или разовое, но сильное переохлаждение, воспалительные болезни со стороны урологических органов и заболевания, передающиеся половым путем. В том случае, если у человека имеются выраженное снижение уровня иммунной защиты и хронические инфекционные патологии, вероятность формирования у него простатита в несколько раз возрастает. К другим предрасполагающим моментам относятся сидячий образ жизни, чрезмерная половая активность или длительное воздержание, а также наличие вредных привычек.Как мы уже сказали, простатит может протекать в острой или в хронической форме. В зависимости от этого сопутствующая ему клиническая картина будет несколько различаться. В развитии острого патологического процесса принято выделять три последовательно сменяющие друг друга стадии.Первая стадия называется катаральной. Симптомы простатита в эту стадию выражены еще достаточно умеренно. Больной человек обращает внимание на учащенные позывы к мочеиспусканию и появление болезненности при этом процессе. Вторая стадия — фолликулярная. Болевой синдром становится более интенсивным и нередко иррадиирует в область заднего прохода и в крестец. Отмечается затруднение процесса мочеиспускания. В некоторых случаях может даже развиваться задержка мочи. На этом фоне повышается температура тела до субфебрильных значений. Последняя стадия простатита — паренхиматозная. Нарастают признаки общей интоксикации организма с повышением температуры тела до фебрильных значений. Присутствующая боль имеет резкий, пульсирующий характер. Интенсивный болевой синдром приводит к затруднению акта дефекации. Довольно часто в эту стадию формируется острая задержка мочи.Хроническая форма данного заболевания в некоторых случаях может быть исходом недостаточно хорошо пролеченного острого процесса. Однако чаще всего она развивается первично. Больной человек предъявляет жалобы на небольшую слабость и периодическое повышение температуры до субфебрильных значений. Отмечаются такие симптомы простатита, как дискомфортные ощущения при процессе мочеиспускания и акте дефекации. Присутствует неинтенсивный болевой синдром в области промежности. В ряде случаев боль может иметь достаточно выраженный характер. Специфическим моментом является то, что болевой синдром, как правило, усиливается при семяизвержении или длительном половом воздержании.К другим симптомам простатита относятся различные дизурические нарушения и половые расстройства. К дизурическим нарушениям относятся частые позывы к мочеиспусканию и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. На фоне проблем с потенцией пациент испытывает значительный психологический дискомфорт, который приводит к ухудшению качества его жизни. По мере прогрессирования патологического процесса половые расстройства становятся все более выраженными и могут даже стать причиной импотенции.Как мы уже говорили, простатит нередко приводит к достаточно серьезным осложнениям. Исходом острого воспаления может становиться абсцесс предстательной железы. При абсцессе предстательной железы отмечается стремительное нарастание температуры тела, резкая болезненность в области промежности и острая задержка мочеиспускания.При хроническом течении заболевания существует большой риск распространения инфекционной флоры на рядом расположенные органы, например, на яички или семенные пузырьки. Такие осложнения могут стать причиной дальнейшего развития бесплодия.Диагностика данной болезни основывается на данных клинической картины, а также на дополнительных методах исследования. К дополнительным методам относятся пальцевое ректальное обследование, бактериологический анализ секрета предстательной железы и ультразвуковое исследование простаты.Для лечения этого заболевания в обязательном порядке назначается антибактериальная терапия, которая подбирается в зависимости от чувствительности выделенной флоры. При хроническом воспалительном процессе рекомендуется проведение массажа простаты, а также применение различных физиотерапевтических процедур. В том случае, если патология осложнилась абсцессом, возникает необходимость провести вскрытие гнойника.Для профилактики данного патологического процесса следует защищаться от инфекций, передающихся половым путем, избегать переохлаждений, а также вести полноценную половую жизнь. Рекомендуется поддерживать высокий уровень двигательной активности и отказаться от вредных привычек.