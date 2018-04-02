Высыпания на лице: причины и способы избавления



Внести коррективы в рацион во время усиленной деятельности сальных желез — убрать из меню жирные и сладкие блюда, содержащие большое количество быстрых углеводов.



Уделять особенное внимание гигиене рук и лица. Даже если не получится полностью избавиться от высыпаний, по крайней мере, удастся остановить их распространение под воздействием извне.



Систематически использовать антисептические кремы для лица и маски, предохраняющие кожные поры от попадания в них частиц пыли и грязи, которые, собственно, зачастую и являются виновниками развития воспалительных процессов.





антисептиков — Стрептоцида, Метрогил геля, Эффезела, Циндола, Ихтиоловой мази;



адсорбентов, стабилизаторов метаболизма — Лактофильтрума, пивных дрожжей;



антибиотиков — Левомеколя, Зинерита;



гормональных препаратов — гидрокортизоновой мази и аналогов.



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Какая женщина не хочет иметь красивое лицо без единого дефекта? К сожалению, иногда этому мешает появление прыщей, акне и угрей. О чем могут свидетельствовать высыпания и какой уход поможет справиться с их последствиями.Такая проблема, как прыщи на лице, может появиться у человека как в подростковом, так и в более зрелом возрасте. У подростков это бывает следствием изменения гормонального фона. Этот же фактор может стать причиной проблем с кожей лица и во время беременности.Есть мнение, впрочем, недоказанное научными методами, что в более зрелом возрасте высыпания могут являться результатом проблем с работой внутренних органов. Допустим, прыщи на щеках могут говорить о проблемах с работой кишечника. А появление их в области лба свидетельствует о болезнях желудочно-кишечного тракта. Проблемы с «женским» здоровьем могут проявлять себя воспалительными процессами на подбородке. Если прыщи на лице образуются после тридцатипятилетнего возраста, причиной этому могут стать неправильный выбор средств контрацепции или нарушения менструального цикла.Не стоит сбрасывать со счетов и особенности питания. Дело в том, что нередко причиной высыпаний на коже лица становится аллергическая реакция на определенные продукты. Чем больше последние содержат всевозможных пищевых добавок, тем больше вероятность аллергии. В большей степени это относится к продукции фастфуда, соусам, майонезам, полуфабрикатам и кондитерским изделиям.В качестве аллергенов иногда выступают и косметические средства, в отдельных случаях даже органического происхождения. Они могут не содержать вредных компонентов, однако экстракты некоторых растений сами по себе способны вызывать аллергическую реакцию. Именно по этой причине, приобретая новое косметическое средство, необходимо сначала проверить его действие на руке и только потом наносить на лицо.Мы перечислили лишь малую часть причин высыпаний на лице. Установить их самостоятельно бывает сложно, тем более что нередко это происходит в силу нескольких факторов. Поэтому, если кожа лица регулярно страдает от разного рода высыпаний, имеет смысл сделать медицинское обследование.Уменьшить интенсивность высыпаний может помочь процедура пилинга с содержанием ретиноевой кислоты — так называемого «желтого пилинга». Пилинг на основе ретиноидов способствует интенсивному делению клеток, обеспечивает антисептическое действие и уменьшает процесс воспаления. В целях большей эффективности желательно сделать три-пять процедур с перерывами в один месяц.Справиться с прыщами на лице, а также их последствиями поможет элос-терапия. Эта процедура способствует восстановлению структуры кожи, устранению воспалительных процессов, а также следов от прыщей. Кожа лица при этом не страдает, что делает элос-терапию безопасной и популярной. Количество и частоту процедур определяет врач.Очистить лицо от косметических дефектов можно и при помощи лазерных методик. Одна из них — лечение акне с помощью неодимового лазера. Эта процедура представляет собой термический метод уничтожения микроорганизмов, вызывающих воспалительные процессы. Кроме того, лазерный метод терапии способствует устранению некоторых кожных заболеваний, улучшению кровоснабжения клеток кожи, уменьшает шрамы и пигментацию. Во время постакне рекомендуются лазерная, а также механическая шлифовка.Ни при каких обстоятельствах нельзя заниматься самолечением серьезных фурункулов. Это способно не просто усугубить проблему, а также спровоцировать развитие опасных осложнений. В таких случаях необходимо обратиться к врачу-дерматологу.Когда мы говорим о самостоятельном избавлении от высыпаний на коже, имеется в виду легкая форма угревой сыпи. Однако и в этой ситуации действовать нужно очень осторожно, потому как любое раздражение разного рода высыпаний может спровоцировать их дальнейшее разрастание.Самостоятельное выдавливание угрей категорически запрещается — это может спровоцировать появление новых прыщей, а что еще хуже — рубцов атрофического характера, справиться с которыми будет уже намного проблематичнее, чем с более легкой формой акне, после лечения которой кожа лица практически не страдает.Для профилактики появления высыпаний следует:Медикаментозное лечение угрей должно проводиться только под наблюдением врача, который может назначить применение:Использовать эти препараты нужно очень осторожно, с предварительным тестированием на маленьком участке кожи руки. Несмотря на то, что в состав многих мазей входят витамины и питательные вещества, на протяжении всего периода лечения необходимо уделять внимание регулярному уходу за кожей лица.С особой осторожностью следует применять гормональные, а также антибактериальные препараты, использование которых может быть назначено исключительно после сдачи определенных анализов.От атрофических рубцов избавиться при помощи лекарств не удастся. Эту проблему можно решить только в косметологическом кабинете при помощи лазерной шлифовки и прочих средств аппаратной косметологии.