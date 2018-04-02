Почему хрустят пальцы?
Как утверждают ученые, пространство сустава заполнено густой синовиальной жидкостью. При манипуляции с фалангой происходит падение давления в суставе. В итоге выделяется газ, а в его структуре собираются пузырьки.
«Резкое снижение давления внутри суставной сумки выделяет часть газа, растворенного в жидкости. В итоге мы получаем пузырьки», – пояснил соавтор исследований Абдул Баракат.
По мнению специалистов, хруст происходит из-за физических процессов именно в суставе, а не в пузырьке.
В исследованиях французские ученые использовали данные наблюдений специалистов из канадского университета Альберты. В 2015 году ученые из Канады на основе данных МРТ выяснили, что хруст возникает в момент появления этих самых пузырьков.
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