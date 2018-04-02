Ученые из Политехнической школы в Палезо (Франция) выяснили, почему хрустят пальцы. Специалисты провели анализ на основе математической симуляции процесса вытягивания пальцев. Результаты исследований опубликованы в журнале Scientific Reports.Как утверждают ученые, пространство сустава заполнено густой синовиальной жидкостью. При манипуляции с фалангой происходит падение давления в суставе. В итоге выделяется газ, а в его структуре собираются пузырьки.«Резкое снижение давления внутри суставной сумки выделяет часть газа, растворенного в жидкости. В итоге мы получаем пузырьки», – пояснил соавтор исследований Абдул Баракат.По мнению специалистов, хруст происходит из-за физических процессов именно в суставе, а не в пузырьке.В исследованиях французские ученые использовали данные наблюдений специалистов из канадского университета Альберты. В 2015 году ученые из Канады на основе данных МРТ выяснили, что хруст возникает в момент появления этих самых пузырьков.