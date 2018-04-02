В США готовятся к клиническим испытаниям универсальной вакцины от рака

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Революционная универсальная вакцина от рака, представленная биологами из Стэндфорда в начале этого года, в ближайшее время начнет проходить клинические испытания на добровольцах, сообщает газета SF Gate.«Люди должны понимать, что мы еще находимся лишь на первых стадиях развития иммунотерапии и проверяем, насколько они будут безопасны для пациента. Поэтому не стоит бежать в больницу и просить эту вакцину – в лучшем случае, она будет готова не раньше, чем через 2-3 года», — заявил Рон Леви (Ron Levy) из Стэнфордского университета (США).Рон Леви (Ron Levy) и его коллеги по Стэнфорду уже несколько лет пытаются создать новые виды иммунотерапии, которые бы не просто «натравливали» иммунитет на раковые клетки, а обучали его отличать нормальные ткани организма от злокачественных опухолей. Относительно недавно им удалось создать две революционных вакцины от рака, избавившие 97% подопытных мышей от опухолей сразу нескольких типов.На этой неделе Леви и его коллеги заявили о том, что они скоро начнут набор добровольцев для участия в первых клинических испытаниях более простой версии этой вакцины, которая заставляет иммунитет убивать рак, но не приводит к развитию постоянной иммунной реакции на опухоли.В общей сложности калифорнийские медики планируют провести две серии опытов в этом году, в которых примет участие 35 добровольцев, страдающих от легких форм лимфомы, одного из видов рака крови. Эти испытания, как отмечает Леви, направлены не на оценку эффективности, а на проверку безопасности этой вакцины для здоровья пациентов.Как отмечает ученый, его команда уверена в успешном результате этих тестов, так как оба компонента их препарата уже были одобрены регулирующими органами по-отдельности.