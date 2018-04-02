Как папиллома может превратиться в раковую опухоль

Папиллома относится к новообразованиям доброкачественной природы. Считается, что возникают они по причине папилломавируса, передаваемого бытовым и половым путем.Папилломы склонны появляться в местах, где чаще всего происходит трение, травматизация. Кроме того, негативным фактором является долгое нахождение на солнце, гормональный дисбаланс, сниженный иммунитет.Папилломами именуют все доброкачественные новообразования на кожных покровах и слизистых оболочках (речь идет именно о проявлениях бородавчатого типа: остроконечные кондиломы, плоские папулы, непосредственно бородавки). Выглядит это как небольшой узелок и смахивает на соцветия цветной капусты. Размеры папиллом варьируются от 1 мм до 2 см. Когда они только появляются, то по цвету почти неотличимы от кожи, но постепенно темнеют до насыщенного коричневого оттенка.Высыпания бородавок на коже чаще отмечают на шее, вокруг глаз, на голове, в подмышках, паховых складках. Из слизистых оболочек папилломы «предпочитают» шейку матки, наружные половые органы, влагалище. Множественные бородавки, появляющиеся в разных местах, также могут говорить о наличии вируса папилломы.Папиллома? удаляется методом криодеструкции, лазерокоагуляции и электрокоагуляции — это различные способы удаления новообразований (после операций назначают медикаменты для заживления ранок).Вирус папилломы — многолик: существует свыше 70 его типов. В организм он проникает через обычные трещины, ссадины на слизистых оболочках и коже. Но чаще всего он распространяется при половом контакте, в быту им заразиться труднее.Вирус папилломы человека крайне распространен: по данным статистики почти 90% людей — его носители. Вирус коварен, не сразу заявляет о себе и может годами существовать в организме человека, не оказывая воздействия на работу жизненно важных органов. Спячка эта может окончиться в любой момент, и что этому способствует — сложно предугадать, как и нельзя спрогнозировать результат его внезапной активности. Ясно одно: все, что так или иначе подрывает защитные силы организма, служит своеобразным плацдармом для развернувшихся военных действий вируса папилломы.Характерно для вируса течение в трех стадиях. Стадия первая, она же — латентная, когда вирус затаился в организме и на клеточном уровне не дает о себе знать, то есть никаких изменений и нарушений в жизнедеятельности организма не наблюдается. Узнать о наличии вирусной инфекции можно лишь с помощью лабораторных анализов.Клинические признаки характерны для второй стадии. Из-за того, что клетки начинают делиться в ускоренном режиме, на коже появляются узнаваемые наросты. На третьей стадии развивается дисплазия, от того, что ДНК вируса вступает во взаимодействие с ДНК клетки и начинается специфическое изменение клеточной структуры. Иногда это может привести к четвертой стадии, когда преобразование принимает онкогенный характер (то есть клетки мутируют) и образуется карцинома. Но последняя стадия наступает лишь у определенных типов вируса.Если человек заражен этим вирусом, то инфекция останется с ним на всю жизнь — от нее не придумали лекарства. Поэтому рекомендуется лечить папилломы, при необходимости удалять их и постоянно обследоваться у врача на предмет возможного патологического перерождения новообразований.Активность вируса провоцирует разные заболевания: это могут быть вульгарные бородавки, и так называемые плоские бородавки (выглядят как небольшие наросты на коже лица и ладоней), чаще всего встречающиеся у детской и подростковой аудитории. Если иммунитет достаточно крепкий, то ни к каким серьезным последствиям это не приводит.Опасность заражения вирусом папилломы в том и состоит, что человек чувствует себя вполне здоровым, особенно на фоне сильного иммунитета (он подавляет вирусную активность). Но при этом инфицированный может заражать других людей. У мужчин наличие кондилом на половых органах обычно бросается в глаза либо вирус подает сигналы такими симптомами, как боль при мочеиспускании, кровяные выделения при дефекации (если поражено анальное отверстие). Впрочем, и у них возможно бессимптомное течение.Специалисты утверждают, что этот вирус (ВПЧ) может спровоцировать развитие онкологических заболеваний (в основном, рак шейки матки и наружных половых органов). Но не всякая папиллома ведет к раковым опухолям: разные штаммы вируса обладают различным уровнем онкогенности. Тем более, что от момента инфицирования вирусом до мутирования клеток в злокачественное образование может пройти порядка 10-20 лет.Профилактика папилломы основана на здоровом образе жизни. Дело в том, что курение, ожирение, алкоголь, гормональные сбои могут «пробудить» мирно спящий вирус и запустить патологический процесс злокачественного изменения папиллом. Поэтому лучше придерживаться здорового питания, заниматься спортом и тщательно следить за личной и интимной гигиеной.Место, где есть папиллома, стоит оберегать от травмирования, чтобы не было воспалений и кровоточивости — это тоже служит дополнительным риском к злокачественным преобразованиям. Поэтому наличие крупных папиллом на теле (особенно на открытых участках) — повод к хирургическому удалению.Иммунизация — тоже профилактика ВПЧ. Тем более, что современные вакцины запрограммированы на определенные типы вируса, которые в 90% случаев вызывают раковые случаи и появление остроконечных кондилом (их очень сложно лечить по ряду нюансов). Медики рекомендуют делать прививку до того, как будет начата интимная жизнь, поскольку чаще всего именно эти подтипы вируса передаются при половых актах.Одним из действенных направлений профилактики вируса папилломы человека считается использование средств интимной гигиены, в состав которых входят препараты с противовирусным и иммуномодулирующим действием.Гинекологи рекомендуют женщинам с вирусом папилломы проходить обследование не реже одного раза в год.