Бронхит с острым и хроническим течением

Одно из наиболее распространенных заболеваний со стороны дыхательной системы, при котором воспаление развивается в стенке бронхов, называется бронхитом. В некоторых случаях воспалительный процесс приводит к поражению только слизистой оболочки, а в других — распространяется и на нижележащие слои. Данная патология может протекать изолированно или совместно с другими болезнями дыхательной системы.В зависимости от характера своего течения бронхит делится на острый и хронический варианты. При острой форме отмечается стремительное развитие воспаления, которое сопровождается гиперсекрецией мокроты и может приобретать хроническое течение. Хронический бронхит является следствием перенесенного острого процесса или формируется самостоятельно. Он также приводит к повышенной внутрибронхиальной секреции и нередко становится причиной различных структурных изменений в бронхиальной стенке.Острый и хронический варианты данного заболевания значительно различаются по своей этиологии, механизму развития и симптомам. Основной причиной формирования острого бронхита является инфекционная флора. При этом наиболее часто свою роль в его развитии играют именно вирусы, тогда как бактериальная этиология встречается гораздо реже. Как правило, отмечается первичное поражение верхних дыхательных путей, которое приводит к распространению воспалительного процесса на бронхи.На первых порах отмечаются покраснение и отечность слизистой оболочки. Затем нарастают инфильтративные изменения в подслизистом слое. Клетки эпителия подвергаются дистрофическим изменениям и отторгаются. При адекватном лечении такое заболевание заканчивается полным выздоровлением. Функциональная активность бронхов полностью восстанавливается примерно через три недели.Бронхит, протекающий в хронической форме, развивается постепенно и характеризуется медленным прогрессированием структурных и функциональных нарушений в бронхиальном дереве. В большинстве случаев такой патологический процесс сопровождается сменой периодов ремиссии и обострения, а иногда может даже иметь скрытое течение.Наибольшую роль в его возникновении играет систематическое раздражение дыхательных путей. В первую очередь это отмечается при курении. Установлено, что люди, имеющие никотиновую зависимость, примерно в три раза чаще страдают от данного воспаления. Слишком влажный, сухой или загрязненный воздух, работа с парами химических веществ, предрасположенность к аллергическим реакциям — все это может привести к развитию бронхита.Хроническая форма бронхита сопровождается повышенной выработкой слизи в просвете бронхов и нарушением их дренажной функции. Отмечается гипертрофия бронхиальных желез. Слизистая оболочка также утолщается. При длительном течении воспалительного процесса в стенке бронхов появляются очаги соединительнотканного замещения, что может повлечь за собой различные деформации.Как мы уже сказали, наиболее часто острый бронхит формируется уже после инфекционного поражения верхних дыхательных путей. В связи с этим ему могут предшествовать насморк, общая слабость и недомогание, а также повышение температуры тела до субфебрильных значений. После того, как воспалительный процесс распространился на бронхи, больной человек начинает предъявлять жалобы на грудной кашель, который сначала имеет непродуктивный характер. Отмечается усиление кашлевых приступов в ночное время суток. В некоторых случаях они могут сопровождаться болезненными ощущениями в груди.Примерно через два или три дня острый бронхит начинает сопровождаться отхождением мокроты. Выделяемая мокрота чаще всего имеет слизистый характер, а при присоединении бактериальной флоры может становиться гнойной. Значительное повышение температуры тела также свидетельствует о том, что в бронхи проникли бактерии. Как правило, при данном заболевании одышка не развивается. Ее появление свидетельствует об осложненной форме этой патологии.Ранее мы говорили о том, что при хроническом бронхите периоды ремиссии сменяются обострениями. Продолжительность ремиссий может быть самой различной. Это напрямую зависит от индивидуальных особенностей организма.Основным симптомом в данном случае является кашель, не проходящий в течении длительного времени. Как правило, кашель является продуктивным, усиливается в утренние часы, а также при похолодании. Хронический бронхит не приводит к ухудшению общего состояния больного человека. По мере прогрессирования морфологических изменений в бронхиальной стенке, приступы кашля могут становиться все более частыми и длительными. Нередко пациент обращает внимание на возникновение одышки даже при небольших физических нагрузках. Данное состояние способствует присоединению вторичной бактериальной флоры, за счет чего могут появляться гнойная мокрота и повышение температуры тела.Бронхит можно заподозрить уже на основании клинической картины. В сомнительных случаях прибегают к помощи бронхоскопии или бронхографии. Для исключения пневмонии рекомендуется проведение рентгенологического исследования. Кроме этого, возможно назначение микробиологического анализа выделяемой мокроты.Основными препаратами для лечения данного заболевания являются муколитики и отхаркивающие средства. Они направлены на разжижение и улучшение выведения мокроты. При остром процессе дополнительно используются противовирусные или антибактериальные препараты. Показано назначение различных физиотерапевтических процедур.Для профилактики этой болезни необходимо своевременно заниматься лечением возникающих инфекционных процессов со стороны верхних дыхательных путей, повышать уровень иммунной защиты, отказаться от курения и избегать длительного нахождения в задымленных помещениях.