Ученые предупредили еще об одной опасности пониженного давления

Ученые рассказали об ортостатической гипотензии.Ортостатическая гипотензия — существенное снижение у человека артериального давления, когда он встает. Ученые из Университета Джонса Хопкинса предупреждают: ортостатическая гипотензия, особенно в среднем возрасте, связана с когнитивными нарушениями и слабоумием. Судя по всему, она приводит к стойкому повреждению мозга, ограничивая приток крови к нему.В исследовании приняли участие 703 человека. Средний возраст добровольцев составлял 54 года. Исследователи обнаружили, что у участников, страдавших от ортостатической гипотензии в среднем возрасте, вероятность развития деменции оказалась на 40% выше по сравнению с людьми без ортостатической гипотензии.Специалисты пока не уверены в существовании причинно-следственной связи. Но, по словам ученых, вполне вероятно, что к негативным последствиям приводит ограничение притока крови к мозгу. Исследователи добавляют: выявление факторов риска когнитивных нарушений и деменции позволит разработать новые методы профилактики и лечения.