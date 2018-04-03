Сидячий образ жизни начинает подрывать здоровье всего за 2 недели

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Проблемы со здоровьем появляются всего через 2 недели сидячего образа жизни, предупреждают исследователи из Университета Ливерпуля. К счастью, по их словам, эти негативные последствия обратимы.В рамках исследования 45 человек (средний возраст – 36 лет), которые регулярно не занимались никакими видами физической активности вроде бега трусцой, но каждый ежедневно проходили не менее 10 000 шагов, в течение 2 недель вели сидячий образ жизни.Добровольцы добирались до работы на машине либо общественном транспорте, пользовались лифтами и эскалаторами вместо лестниц, а выходные проводили дома перед телевизором или компьютером. Участники носили специальные устройства, следившие за их активностью. Также их попросили придерживаться своей обычной диеты и вести дневник питания.Спустя 2 недели ученые оценили состояние здоровья добровольцев и обнаружили, что у участников увеличились объем талии и количество жира в организме, уменьшилась мышечная масса и снизилась кардиореспираторная выносливость. Кроме того, у участников отмечалось снижение чувствительности к инсулину. Все это было наиболее заметно у людей, имевших близкого родственника с диабетом 2-го типа.Потом участников попросили вновь стать активными. Спустя 2 недели более активного образа жизни вышеупомянутые проблемы исчезли.Эксперты рекомендуют быть как можно активнее в повседневной жизни, к примеру, чаще ходить пешком, подниматься по лестнице и совершать покупки в настоящих магазинах, в которых нужно ходить, а не в интернете.