Действительно ли работа по ночам негативно влияет на здоровье?

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Учёные выяснили, как связаны работа в ночную смену и повреждение ДНК.Работу по ночам давно связывают с повышенным риском ожирения, диабета и рака. Руководитель недавнего исследования Парвин Бхатти (Parveen Bhatti) считает, что новые результаты дают этому объяснение. По его данным, в организме тех, кто работает в ночную смену, снижена способность устранять повреждения ДНК. Это заметно по содержанию химического вещества 8-оксо-dG. Оно выводится с мочой, когда организм восстанавливает повреждённую ДНК.«Мы думаем, сниженное выведение 8-оксо-dG отражает ухудшение способности восстанавливать ДНК, — рассказал Бхатти. — Со временем такие повреждения ДНК увеличивают риск возникновения рака и других заболеваний».Такой процесс может быть вызван недостатком мелатонина. Этот гормон помогает регулировать внутренние часы организма. Наш мозг производит мелатонин в ответ на темноту.У тех, кто работает по ночам, уровень мелатонина обычно ниже.Но не всё однозначно. «Результаты интересные, — говорит Кэтрин Рид (Kathryn Reid), профессор неврологии из Северо-Западного университета в Чикаго. — Но они не доказывают связь сменной работы с непосредственным повреждением ДНК. И пока неясно, как это относится к мелатонину. Нет доказательств причинно-следственной связи».Бхатти с коллегами исследовали показатели 50 участников, которые работают по ночам. Они заметили, что в ночные смены у участников понижался уровень 8-оксо-dG в моче. В те ночи, когда они спали, уровень этого вещества был выше. Также исследователи обнаружили, что с понижением 8-оксо-dG соотносится и пониженный уровень мелатонина.Сам Бхатти считает, что дело именно в мелатонине. Но пока данных недостаточно. Нужно исследовать, как приём мелатонина повлияет на биомаркер 8-оксо-dG.Пока нет однозначных результатов, не стоит принимать добавки с мелатонином в надежде предотвратить повреждения ДНК.Относитесь к добавкам осторожнее. Неизвестно, сколько именно в них содержится гормона. К тому же мелатонин может вызвать сонливость. А это только помешает работать ночью.Пока Бхатти советует тем, кто работает по ночам, особенно тщательно следить за своим здоровьем. Питайтесь сбалансированно, откажитесь от курения и регулярно занимайтесь спортом.