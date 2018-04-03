Что вызывает рак: ученые назвали основные причины

Рак остается основной причиной смерти во всем мире. Однако, более 30% смертельных случаев вполне можно предотвратить. Главное знать, где именно кроется опасность.Мы давно знаем, что чрезмерное употребление сахара приводит к диабету. Но это еще не все: новые исследования показывают, что сахар может стимулировать рост опухолей, поскольку рак с удовольствием использует его в качестве эффективного топлива для роста.Очевидный пункт. Табачная продукция содержит по меньшей мере 70 химикатов, вызывающих рак. И эта проблема касается не только курильщиков: пассивное поглощение дыма также способствует развитию смертельно опасных онкологических заболеваний.Мышьяк является естественной составляющей земной коры. В неорганической форме он крайне токсичен. Мышьяк часто встречается в загрязненной питьевой воде — в Бангладеше, к примеру, или местах, где ирригационные системы для сельскохозяйственных культур используют специально обогащенную мышьяком воду. По статистике ВОЗ, по меньшей мере 140 миллионов человек в 50 странах мира вынуждены ежедневно пить воду с высоким содержанием мышьяка.Регулярное употребление крепких алкогольных напитков может повысить риск развития нескольких различных видов рака, включая рак горла, печени, молочной железы и толстой кишки. По данным Национального института рака, риск развития онкологии прямо пропорционален количеству ежедневно употребляемого алкоголя.Даже прогулка по оживленной улице может быть опасна. Дело в том, что дизельное топливо при отработке выделяет более 40 токсичных элементов. Каждый из них вызывает рак.Нам очень жаль, но ВОЗ утверждает, что обработанное мясо (ветчина, бекон и колбаса) также способствуют развитию онкологических заболеваний.Асбест использовался в качестве изоляционного материала в течение многих лет, пока не выяснилось, что пыль от него напрямую связана с развитием рака легких. Сейчас асбест в домах встречается довольно редко, но он все еще не запрещен полностью.Ожирение увеличивает риск развития рака толстой кишки, прямой кишки, пищевода, почек и поджелудочной железы. Кроме того, недостаток физической активности также повышает уровень угрозы. Не ленитесь — грубо говоря, убежать от страшной опухоли вполне реально.Некоторые онкологические заболевания передаются из одного поколения в другое. Генетические мутации вызывают от 5 до 10% раковых заболеваний. К сожалению, с этим бороться невозможно никаким образом.BPA — синтетический эстроген, который использовался во многих пластмассах с 1960-х годов и продолжает использоваться сегодня. Смолы BPA встречаются внутри металлических банок консервов (используется в качестве герметиков), в то время как поликарбонатные BPA-пластики используются для производства бутылок с питьевой водой.