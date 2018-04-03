Медики дали важный совет по лечению боли в спине

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При этой проблеме лучше обратиться к врачу.Как защитить себя от перегрузок и их последствий? Как добиться того, чтобы физические нагрузки не напоминали о себе болью в спине?Есть простое универсальное правило, которое необходимо помнить при любых работах, в том числе и садово-огородных: нагрузку надо дозировать, не перетруждать себя, не работать долго внаклон, не поднимать тяжелое. Но садоводы — люди азартные, им и вскопать надо побольше, да все сразу, и урожай вывести обязательно, чаще всего — на себе.Если же спина напомнила о себе неожиданными сильными болями, прекратите работу, лягте на что-либо прямое и жесткое. А вернувшись домой, обязательно обратитесь к врачу. Дело в том, что далеко не при всех заболеваниях показаны согревающие мази и растирки.В некоторых случаях они, наоборот, могут усилить отек и воспаление. Только специалист может поставить верный диагноз и назначить лечение, подходящее именно вашему организму. Эту простую истину на удивление часто забывают.