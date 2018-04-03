Как предупредить пиелонефрит



Мучительные боли. Главным признаком пиелонефрита является сильная боль в области поясницы. При остром заболевании боль бывает по типу почечной колики.



Лихорадка. Температура при пиелонефрите, особенно остром, может составлять тридцать девять-сорок градусов. У больного появляется потрясающий озноб.



Нарушение мочеиспускания. Увеличивается частота позывов к мочеиспусканию. При гнойном воспалении почек моча с примесью гноя раздражает стенки мочевого пузыря, что приводит к частому мочеиспусканию. Также могут быть боли, резь, жжение при опорожнении мочевого пузыря. Иногда моча изменяет привычный цвет, в ней может присутствовать кровь, белые хлопья или осадок.



Воспалительное заболевание, поражающее почки человека, называется пиелонефритом. Вызывает воспаление микробная инфекция, проникшая в почки тем или иным путем. Острый пиелонефрит, как правило, характеризуется сильными болями в области поясницы.При остром пиелонефрите воспаляется чашечно-лоханочная система почки и почечная паренхима. В лоханке — месте, где собирается моча в почке, образуется гной. Характерным симптомом пиелонефрита является повышенное содержание лейкоцитов в моче больного.Наиболее часто инфекция попадает в почку из мочи по мочеточникам — восходящий тип распространения патогенных микроорганизмов, реже — через кровь. В первом случае возбудителем заболевания может стать кишечная палочка, которая сначала проникает в мочевой пузырь, а затем, двигаясь против тока мочи вверх, поражает почку.Если говорить о заражении через кровь, то практически любые хронические воспалительные заболевания, в том числе, тонзиллит, хроническая ангина, хронический бронхит могут спровоцировать появление пиелонефрита. По кровяному руслу бактерии проникают в почки, вызывая воспаленный процесс. Порой даже хронический кариес зубов может стать причиной пиелонефрита.Дополнительным толчком к развитию воспаления в почках может стать сниженный иммунитет. Если иммунная система человека плохо работает, инфекции будет проще поразить почки.Пиелонефрит чаще встречается у женщин, в том числе, беременных, детей, а также у мужчин после сорока лет и лиц, перенесших определенные заболевания. А сейчас расскажем подробнее о каждой группе риска.Близкое расположение мочеиспускательного канала к половым органам и кишечнику повышает риск попадания инфекции из полового органа женщины или кишечника в мочевой пузырь. Вследствие этого может возникнуть цистит — воспаление мочевого пузыря или пиелонефрит.Кроме того, уретра — мочеиспускательный канал, по которому выделяется моча, у женщин довольно короткая (порядка трех сантиметров) и широкая. Таким образом, инфекции легче проникнуть в мочевой пузырь и вызывать воспаление. У мужчин длина уретры составляет, в среднем, двадцать два сантиметра.Поспособствовать появлению заболевания может и нижнее белье женщины, а именно, частое и долгое ношение стринг. Они сильно врезаются в промежность и практически втирают внутрь бактерии, попавшие на белье из желудочно-кишечного тракта. В результате может развиться цистит. При данном заболевании многие девушки не сразу обращаются к врачу, а пытаются устранить неприятные симптомы и решить проблему какими-то аптечными препаратами или народными средствами. При отсутствии должного лечения заболевание может перейти в хроническую форму, а затем перерасти в пиелонефрит.В особой зоне риска находятся беременные женщины. Во время беременности в организме женщины происходит много изменений. Увеличенная матка может сдавливать мочеточники, нарушая выделение мочи и вызывая ее застой. В то же время у беременных ослабевает иммунная система, что дополнительно увеличивает риск возникновения заболевания.Более подвержены пиелонефриту дети в возрасте от двух лет, от четырех до семи, а также подростки. В эти возрастные периоды наблюдается снижение иммунитета, что при сопутствующих обстоятельствах может привести к болезни.Провоцирует воспаление неправильная гигиена половых органов у девочек. Родители должны с ранних лет приучать детей личной гигиене и контролировать выполнение этого процесса до тех пор, пока ребенок не научится делать это правильно. Подмываться нужно проточной водой от половых органов к анусу. В противном случае кишечные бактерии могут попасть в мочевой пузырь и вызвать воспалительный процесс.Также стоит отметить, что маленькие дети, не понимая еще всю значимость своевременного мочеиспускания, могут по тем или иным причинам сдерживать позывы. Задержка мочеиспускания увеличивает давление на мочевой пузырь, и моча начинает забрасываться вверх в почки.У мужчин старше сорока-сорока пяти лет нередко имеются предпосылки к развитию аденомы предстательной железы. На фоне этого может развиться хронический вялотекущий, часто незаметный простатит. Вкупе эти два фактора могут привести к задержке мочеиспускания и появлению в дальнейшем сильного воспалительного процесса в мочевом пузыре. Инфицированная моча, опять же, может начать выбрасываться по мочеточникам в почки.Камни в почках или ранее перенесенная мочекаменная болезнь повышают риск появления пиелонефрита. Это относится и к мужчинам, и к женщинам, и к детям.Если говорить о больных-диабетиках, то пиелонефрит может вызывать декомпенсацию сахарного диабета. При этом ярко выраженные симптомы заболевания отсутствуют. Могут быть некоторые недомогания, например, небольшое повышение температуры. Воспаление может протекать практически незаметно или с минимальным проявлением симптоматики.В качестве диагностики заболевания проводятся лабораторные исследования анализа мочи. Для выявления микробов, вызывающих воспалительный процесс, сдается анализ мочи на посев. Также проводится ультразвуковое исследование (УЗИ).При лечении пиелонефрита важно выяснить нарушен ли отток мочи из почки. Для восстановления нарушенного оттока применяются катетеры, стенты. Затем проводится курс антибактериальной и противовоспалительной терапии. Для снятия интоксикации назначается массивная инфузионная терапия.Для профилактики пиелонефрита нужно вовремя диагностировать наличие почечнокаменной болезни с помощью УЗИ. Вообще рекомендуется делать УЗИ каждые шесть месяцев.Также необходимо лечить острые заболевания воспалительного характера в мочевом пузыре и в области наружных половых органов, что особенно актуально для женщин. При помощи ультразвукового исследования можно выявить проблемы в мочевых путях, которые могут нарушать отток мочи и способствовать появлению острого пиелонефрита.