Когда и сколько воды лучше всего пить?



сухость рта, губ, носовых проходов и глаз;



мочеиспускание менее четырех раз в день;



сильный запах и темный цвет мочи.





жаркие условия или слишком долгое нахождение на солнце;



интенсивная физическая активность;



диабет;



понос или рвота;



употребление слишком большого количества алкоголя;



лихорадка.





управление весом тела;



улучшение настроения и умственной работоспособности;



предотвращение головных болей.





не пить алкоголь на пустой желудок;



пить воду или негазированные безалкогольные напитки между потреблением алкоголя;



выпивать стакан воды перед сном.





доброкачественная гиперплазия предстательной железы;



гиперактивный мочевой пузырь;



диабет;



инфекция мочевого пузыря;



болезнь сердца;



запор;



некоторые лекарственные препараты.





алкоголь;



чай;



кофе;



какао или горячий шоколад;



газированные напитки.



Организму нужна вода для выполнения нормальных функций. Поэтому жизненно важно, чтобы человек пил воду каждый день в достаточном количестве.Человек должен пить воду всякий раз, когда чувствует жажду или если есть высокая вероятность обезвоживания.Если человек теряет более 10% воды, это может быть смертельным.Нет единого мнения о том, сколько воды человек должен пить каждый день. Тем не менее, отдел по пищевым продуктам и питанию Института медицины США (Food and Nutrition Board – FNB), заявляет что женщины ежедневно должны употреблять около 2,7 литра воды, а мужчины — 3,7 литра. Эти количества включают воду, полученную от еды, которая составляет от 19 до 20% от ежедневного потребления.Вода — это дешевый и эффективный способ утоления жажды и замены потерянных жидкостей. Помимо того, что питьевая вода имеет большое значение для здоровья, у нее есть ряд других потенциальных преимуществ:Авторы одного из исследований утверждают, что люди, которые имеют высокий индекс массы тела, пьют недостаточное количество воды.Алкоголь увеличивает потребность в мочеиспускании. Это может привести к обезвоживанию. Лучший способ избежать обезвоживания — пить алкоголь в умеренных количествах.Следующие советы могут помочь предотвратить или уменьшить последствия похмелья:Вода является дешевой безкалорийной альтернативой сладким напиткам и может помочь предотвратить головные боли. Однако если человек пьет воду перед сном, это может увеличить потребность в мочеиспускании в ночное время и повлиять на качество сна. Ученые ведут спор, нужно ли пить воду перед сном.Питьевая вода перед сном может увеличить потребность в мочеиспускании. Ноктурия — это повышенная потребность мочиться ночью. Многократное вставание уменьшает как продолжительность, так и качество сна. Лишение сна может негативно повлиять на память, концентрацию и настроение человека. Ноктурия может наблюдаться у любого человека, в любом возрасте, но чаще встречается у пожилых людей.Что может увеличить риск ноктурии:Людям с ноктурией следует избегать употребления воды поздним вечером. Перед сном люди должны также уменьшить или избегать: