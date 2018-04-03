Когда и сколько воды лучше всего пить?

Организму нужна вода для выполнения нормальных функций. Поэтому жизненно важно, чтобы человек пил воду каждый день в достаточном количестве.

Сколько воды нужно пить?

Человек должен пить воду всякий раз, когда чувствует жажду или если есть высокая вероятность обезвоживания.

Признаки обезвоживания

  • сухость рта, губ, носовых проходов и глаз;

  • мочеиспускание менее четырех раз в день;

  • сильный запах и темный цвет мочи.


Факторы, увеличивающие риск обезвоживания

  • жаркие условия или слишком долгое нахождение на солнце;

  • интенсивная физическая активность;

  • диабет;

  • понос или рвота;

  • употребление слишком большого количества алкоголя;

  • лихорадка.


Если человек теряет более 10% воды, это может быть смертельным.

Нет единого мнения о том, сколько воды человек должен пить каждый день. Тем не менее, отдел по пищевым продуктам и питанию Института медицины США (Food and Nutrition Board – FNB), заявляет что женщины ежедневно должны употреблять около 2,7 литра воды, а мужчины — 3,7 литра. Эти количества включают воду, полученную от еды, которая составляет от 19 до 20% от ежедневного потребления.

Вода — это дешевый и эффективный способ утоления жажды и замены потерянных жидкостей. Помимо того, что питьевая вода имеет большое значение для здоровья, у нее есть ряд других потенциальных преимуществ:

  • управление весом тела;

  • улучшение настроения и умственной работоспособности;

  • предотвращение головных болей.


Авторы одного из исследований утверждают, что люди, которые имеют высокий индекс массы тела, пьют недостаточное количество воды.

Алкоголь увеличивает потребность в мочеиспускании. Это может привести к обезвоживанию. Лучший способ избежать обезвоживания — пить алкоголь в умеренных количествах.

Советы, которые помогут уменьшить последствия похмелья

Следующие советы могут помочь предотвратить или уменьшить последствия похмелья:

  • не пить алкоголь на пустой желудок;

  • пить воду или негазированные безалкогольные напитки между потреблением алкоголя;

  • выпивать стакан воды перед сном.


Вода является дешевой безкалорийной альтернативой сладким напиткам и может помочь предотвратить головные боли. Однако если человек пьет воду перед сном, это может увеличить потребность в мочеиспускании в ночное время и повлиять на качество сна. Ученые ведут спор, нужно ли пить воду перед сном.

Ноктурия

Питьевая вода перед сном может увеличить потребность в мочеиспускании. Ноктурия — это повышенная потребность мочиться ночью. Многократное вставание уменьшает как продолжительность, так и качество сна. Лишение сна может негативно повлиять на память, концентрацию и настроение человека. Ноктурия может наблюдаться у любого человека, в любом возрасте, но чаще встречается у пожилых людей.

Причины ноктурии

Что может увеличить риск ноктурии:

  • доброкачественная гиперплазия предстательной железы;

  • гиперактивный мочевой пузырь;

  • диабет;

  • инфекция мочевого пузыря;

  • болезнь сердца;

  • запор;

  • некоторые лекарственные препараты.


Профилактика ноктурии

Людям с ноктурией следует избегать употребления воды поздним вечером. Перед сном люди должны также уменьшить или избегать:

  • алкоголь;

  • чай;

  • кофе;

  • какао или горячий шоколад;

  • газированные напитки.

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