Назван способ избавиться от склонности к ожирению?

Ожирение в наше время является довольно острой проблемой, которою необходимо срочно решать и учёные считают, что решение данной проблемы не такое сложное.

В частности, со слов научного сообщества, для того, чтобы побороть склонность к ожирению на генетическом уровне, помогут обычные физические упражнения.

Необходимо стремление человека к похудению и тогда результат обязательно будет, гены не являются окончательной точкой в вопросе лишних килограммов.

Физическая нагрузка помогает побороть ген FTO и эффективность равно 32%, что является довольно неплохим результатом.

Для своих исследований, учёные изучили данные 2000 тысяч человек, которые регулярно совершали различные физические упражнения.

Кроме того, спорт положительно влияет на настроение и умственную активность, заключают учёные. Будьте здоровы!
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