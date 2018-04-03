Назван способ избавиться от склонности к ожирению?
В частности, со слов научного сообщества, для того, чтобы побороть склонность к ожирению на генетическом уровне, помогут обычные физические упражнения.
Необходимо стремление человека к похудению и тогда результат обязательно будет, гены не являются окончательной точкой в вопросе лишних килограммов.
Физическая нагрузка помогает побороть ген FTO и эффективность равно 32%, что является довольно неплохим результатом.
Для своих исследований, учёные изучили данные 2000 тысяч человек, которые регулярно совершали различные физические упражнения.
Кроме того, спорт положительно влияет на настроение и умственную активность, заключают учёные. Будьте здоровы!
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