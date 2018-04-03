Ученые рассказали об опасности мяса для женщин

Обнаруженная связь еще нуждается в дополнительном подтверждении.Обычно предостережения в отношении употребления красного мяса звучат в адрес мужчин. Но ученые убедились: этот продукт повышает вероятность онкозаболевания и у женщин.Данные об этом опубликовал International Journal of Cancer, поделившийся подробностями расследования специалистов из Университета Лидса (Великобритания).Они обнаружили, что существует корреляция между регулярным употреблением красного мяса и возникновением рака толстой кишки у женщин. В пользу такого заключения говорят цифры, полученные при наблюдении за 32 тысячами женщин, которое велось на протяжении 17 лет. За это время у 335 участниц эксперимента обнаружился рак толстой кишки.«У испытуемых, которые регулярно ели красное мясо (говядину, свинину, баранину), риск развития рака нижних отделов толстой кишки оказался выше», - цитирует журнал авторов проекта, изучавших соотношение рациона питания и состояния здоровья у женщин-участниц.Сами исследователи отмечают, что обнаруженная ими связь еще нуждается в дополнительном подтверждении для того, чтобы можно было считать ее бесспорным заключением. В то же время медики заявили: тем, у кого имеется семейная история рака кишечника, стоит задуматься об отказе от красного мяса. Отметим, что ВОЗ в своих рекомендациях относительно красного мяса указывает, что отказываться полностью от него не нужно. МедикФорум публиковал мнение врачей на этот счет.