Препарат для лечения рака легких может помочь и пациентам с раком груди

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Лекарство для лечения рака легких может быть полезно и для пациентов с раком груди: это открытие может дать надежду десяткам тысяч женщин в разных странах мира с узелковыми опухолями груди.Этот рак обычно начинается глубоко в производящих молоко узелках молочных желез, что требует глубоких мастэктомий и реконструктивных операций. Ученые выяснили, что лекарство под названием кризотиниб может помочь женщинам с этой разновидностью рака груди, которые переносят специфические мутации. Подобные мутации обнаруживают у 90% пациенток с узелковым раком груди и, а также у некоторых жертв тройного негативного рака груди, который распространяется очень быстро и трудно поддается лечению.В ходе лабораторных тестов на мышах и клетках человека лекарственный препарат убивал раковые клетки, как сообщают ученые из Breast Cancer Now. В настоящее время они начинают клинические исследования с участием пациентов, страдающих от запущенного узелкового рака груди.Лекарство от рака легких может быть очень эффективным в борьбе с опухолями груди у пациенток, в организме которых создается из-за мутаций неправильная версия белка под названием Е-кадерин. Дефект возникает в каждом восьмом случае опухолей груди, и особенно при узелковых его формах.Хотя в настоящее время были проведены лишь лабораторные тесты, их результаты кажутся весьма многообещающим. К сожалению, в настоящее время у медицины нет лекарств, специфически нацеленных на дефекты Е-кадерина, который вызывает аномальное распространение и рост раковых клеток.