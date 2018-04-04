Найдена родина гена устойчивости к антибиотикам «последнего резерва»

Бактериальный ген резистентности к антибиотику колистину впервые появился в 2005 году в Китае, показал генетический анализ, проведенный группой ученых во главе с Франуса Баллу (Francois Balloux) из Университетского колледжа Лондона.Антибиотики группы полимиксинов (в том числе колистин) относятся к препаратам «последнего резерва», к которым медики прибегают лишь в тех случаях, когда другие средства уже не дают результата. Их применение стараются минимизировать: во-первых, из-за опасных побочных эффектов, а во-вторых, чтобы не дать бактериям лишнего шанса выработать резистентность. Но это слабо помогает: несколько лет назад обнаружили плазмиду MCR-1, несущую ген устойчивости к колистину (mcr-1) и передающуюся от клетки к клетке. Она не дает микробам абсолютную защиту, но вынуждает медиков выписывать пациентам большие, «лошадиные» дозы антибиотика. Основные обвинения в связи с этим звучат в адрес фермеров Китая и Индии, которые используют антибиотики бездумно, массово добавляя их в пищу для скота.Ученые идентифицировали 457 устойчивых к колистину штаммов бактерий, выделенных в том числе из людей и животных. «Скорость, с которой происходит глобальное распространение mcr-1, просто шокирует», — говорит профессор Баллу.Генетический анализ показал, что плазмида могла появиться еще в 2005 году на одной из свиноводческих ферм, а потом стала распространяться по миру. Уже спустя десять лет (ученые впервые заметили MCR-1 в 2016 году) резистентные микробы обнаруживались на всех обитаемых континентах, кроме Австралии. «Мы не можем в точности указать все пути его распространения, — говорят авторы работы. — Но можно полагать, что другие гены устойчивости к антибиотикам могут передаваться теми же способами и с той же скоростью. Это глобальная проблема, требующая скоординированной международной реакции».Статья с анализом распространения гена mcr-1 опубликована в журнале Nature Communications.