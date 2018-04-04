Один за всех: как принимать антибиотики?



расстройства работы желудочно-кишечного тракта;



появление устойчивости болезнетворных бактерий к данному препарату.



До изобретения антибиотиков бактериальные инфекции унесли больше жизней, чем все войны, вместе взятые. Поэтому впоследствии именно они долгое время считались лекарством от всех болезней. Так ли безопасны и универсальны антибактериальные препараты.Говорят, что в истории медицины был случай, когда в феврале 1942 года женщину, заразившуюся от одного из своих сыновей, больного ангиной, без сознания и с высокой температурой привезли в одну из больниц штата Нью-Джерси. Ребенок выздоровел, а вот его маме поставили по тем временам смертельный диагноз под названием «стрептококковый сепсис».Спасение пришло в лице Джона Фултона, врача-физиолога, профессора Йельского университета, лечившегося в том же отделении, что и эта женщина. Проникнувшись ее судьбой, он отправил письмо своему другу — биологу Хоуарду Флори, занимавшемуся в то время разработкой нового препарата — антибиотика.На следующий день в госпиталь доставили первую дозу пенициллина, с помощью которого удалось сбить температуру. А через некоторое время изрядно похудевшая, но совершенно здоровая женщина выписалась из больницы. Этот случай подтолкнул разработчиков фармацевтической компании «Мерк» к массовым испытаниям препарата. В ноябре того же года действие антибиотиков было проверено уже на пятистах пострадавших во время пожара в ночном клубе Бостона. Все он, благодаря этому препарату, избежали бактериальных осложнений. Так наступило время антибиотиков.Открытие антибактериальных препаратов произвело настоящий фурор в медицине. Многие болезни, считавшиеся раньше смертельными — гнойные инфекции, пневмония, туберкулез, холера — стали излечимыми. Однако через некоторое время радость врачей была омрачена. Оказалось, что «всемогущий» препарат эффективен лишь в борьбе с бактериями, грибковыми инфекциями и некоторыми видами паразитов. В то же время он абсолютно бессилен против вирусов.К сожалению, не все медики (а уж тем более пациенты) восприняли всерьез эту информацию. Возможно, проблема в том, что отличить бактериальную инфекцию от вирусной без специальных лабораторных исследований крайне сложно. Или в том, что в некоторых случаях один вид инфекции может быть осложнен другим. Так или иначе, но, несмотря на доказанную неэффективность антибактериальных препаратов в борьбе с вирусами, многие люди продолжают лечить ими насморк, грипп, бронхит и прочие болезни. На настоящий день бесконтрольный прием антибиотиков — это головная боль медиков. Именно поэтому появляются новые виды бактерий, устойчивые перед действием лекарств. В результате болезни, которые еще недавно можно было вылечить при помощи пенициллина, теперь требуют ударной дозы синтетических препаратов.Термин «антибиотик» происходит от двух греческих слов «anti» — против и «bios» — жизнь. Основной задачей препарата является уничтожение бактерий или предупреждение их роста и размножения.Самое большое заблуждение заключается в том, что антибиотики лечат инфекцию. Это неправда. Более того, они не обезболивают и не сбивают температуру, поэтому использовать антибактериальные препараты в этих целях не только бессмысленно, но и вредно. Антибиотики способны лишь уменьшить количество возбудителей заболевания или снизить их опасность, давая таким образом организму возможность включить на полную мощь защитные силы. Попросту говоря, антибиотики — это так называемое «химическое оружие», которое грибы и бактерии с давних пор используют в борьбе друг с другом. К примеру, знаменитый пенициллин представляет собой не средство, полученное в результате химических экспериментов, а созданное природой вещество — продукт жизнедеятельности грибов рода пенициллиум. Правда, путь к его открытию был тернистым и долгим.Существует много видов антибиотиков, и все они обладают разным действием. Одни просто уничтожают бактерии (бактерицидное действие), другие блокируют их рост и размножение (бактериостатические препараты). А есть и такие антибиотики, которые сочетают в себе оба эффекта.Действие антибиотиков основано на уничтожении всех бактерий, как «плохих» (возбудителей заболевания), так и «хороших» (обеспечивающих баланс микрофлоры). И это является причиной множества побочных эффектов.Первое, что страдает от «неразборчивости» антибиотиков — это система пищеварения. Некоторые препараты вызывают раздражение слизистой желудка и кишечника. В случае неправильного подбора лекарств и ошибок в дозировке клетки эпителия кишечника просто погибают, что может привести к серьезным нарушениям пищеварительного процесса. В итоге, следствием бесконтрольного приема антибиотиков могут быть:Также прием антибиотиков не использовавшихся пациентом ранее может спровоцировать аллергическую реакцию. В данном случае врач должен подобрать другой препарат.Не подвергать опасности свое здоровье, и уменьшить вероятность побочных эффектов от приема антибиотиков можно только одним способом — в точности выполнять назначения врача.К сожалению, некоторые пациенты самовольно прекращают прием антибиотиков раньше установленного срока. Делать это категорически запрещается, даже если симптомы уже прошли и пациент чувствует себя здоровым. Каждый вид болезнетворных микроорганизмов имеет несколько циклов развития, поэтому продолжительность курса лечения должна «перекрыть» их все.Вторая ошибка пациентов — самостоятельное уменьшение дозировки. Подобная безответственность может привести к появлению в организме «бактерий-мутантов», устойчивых к действию антибиотиков, и развитию хронической формы заболевания.Еще одно условие эффективности лечения болезни заключается в поддержании постоянного уровня содержания препарата в крови, поэтому очень важно соблюдать установленные временные промежутки между приемами лекарств.Прием антибиотиков требует особой дисциплины. Одни препараты пьют во время еды, другие — до, а третьи — после. Запивать антибиотики необходимо обычной водой без газа. Кроме того, во время лечения придется соблюдать диету. Не рекомендуется употреблять жирные, жареные и копченые продукты. Лучше отдать предпочтение овощам, фруктам и бобовым. Также в рацион желательно включать цельнозерновой хлеб, отруби, тыквенные семечки, какао и прочие продукты, богатые цинком, а также каши и орехи.И еще — антибиотики для профилактики пить нельзя! Единственное исключение — предупреждение осложнений после оперативного лечения. Некоторым пациентам действительно назначают антибиотики перед операцией, а после ее проведения вводят препарат еще раз.