Названы пять самых полезных для зрения продуктов:

Офтальмологи подсказали, какие продукты нужно включить в рацион питания, чтобы сохранить зрение.Всем известно, что с годами зрение снижается и нередко в пожилом возрасте мужчины и женщины вынуждены носить очки. Причин для ухудшения зрения множество - это и чтение на близком расстоянии, использование электронных гаджетов в темноте, работа за компьютером, дефицит витаминов и так далее.Медики утверждают, что регулярное употребление некоторых продуктов благотворно влияет на зрение и даже помогает сохранить его на долгие годы. Некоторые из этих продуктов стоят копейки, другие - чуть дороже, но это не умоляет их пользы для здоровья глаз и поддержания зрения на высоком уровне.- также полезна для зрения, как и морковь, потому что содержит каротиноиды, а именно лютеин и зеаксантин, которые поддерживают здоровье центра сетчатки. Чем больше этих веществ попадает в кровь, тем лучшим зрением обладает человек.- является мощным антиоксидантом и способствует снижению внутриглазного давления, а еще улучшает кровообращение в сосудах глаз, за счет чего зрение остается хорошим.- содержит незаменимые жирные кислоты Омега-3, которые благотворно воздействуют на весь человеческий организм в целом, в том числе и на зрение.- в этой ягоде содержатся витамины А, Е, а также масса других полезных для глаз веществ.- содержит кальций и витамины группы В, полезные для сетчатки глаз. Также, творог способствует укреплению склеры, что очень важно в плане сохранения зрения.Офтальмологи советуют включать перечисленные продукты в свое меню не реже двух раз в неделю, а если есть возможность и желание, то можно и чаще.Наиболее эффективными эти продукты будут, если начать их постоянно есть еще с детства, так что все родителям стоит взять на заметку представленную информацию.