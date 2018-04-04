Названы основные факторы, провоцирующие набор лишних кг

Эксперты рассказали, из-за чего люди обычно поправляются с годами.Оказывается, ежегодное увеличение массы тела связано со многими факторами, о которых многие люди просто не догадываются, сетуя на окружающий мир и генетику.Большинство людей ест реже, чем три раза за день, тогда как медики советуют кушать не менее пяти раз, 3 - основные приемы пищи, 2 - перекусы. Чем реже человек ест, тем медленнее у него обмен веществ, за счет чего появляются дополнительные сантиметры в объеме талии и других частей тела.Люди, которые вообще не едят фруктов и овощей, рискуют набирать каждый год по 5-10 кг, если не больше. Любители даров природы, наоборот, будут худеть либо сохранять свой вес в норме. Диетологи советуют употреблять ежедневно не менее 300 г овощей и фруктов в свежем, вареном или тушеном виде, так как они обогащены клетчаткой, очищающей кишечник от "пищевого мусора" и препятствующей набору избыточного веса.Наверное, никто не удивится, если услышит, что от малоактивного образа жизни фигура портится. Эксперты советуют каждый день быть физически активными, делать зарядку, много ходить пешком, заниматься спортом и так далее, вследствие чего лишние килограммы не появятся.Употребление маленького количества воды, как утверждают диетологи, провоцирует замедление обмена веществ. Плюс ко всему, самое главное свойство воды - очищение организма, игнорируется теми, кто пьет ее менее полутора литров в день. Так что, если вы не хотите набирать вес с годами, пейте каждый день по 1,5-2 л очищенной воды без газа.Все-таки, возраст тоже имеет отношение к увеличению веса. Все дело в том, что после 45 лет в организме замедляются все обменные процессы, от чего могут появиться лишние кг, но если питаться умеренно и сбалансировано, а также регулярно физически трудиться, то ожирение вам не грозит.