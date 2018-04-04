Названы основные факторы, провоцирующие набор лишних кг
Оказывается, ежегодное увеличение массы тела связано со многими факторами, о которых многие люди просто не догадываются, сетуя на окружающий мир и генетику.
На самом деле, каждый из нас самостоятельно провоцирует набор избыточных килограммов и вот какими образами:
Количество приемов пищи. Большинство людей ест реже, чем три раза за день, тогда как медики советуют кушать не менее пяти раз, 3 - основные приемы пищи, 2 - перекусы. Чем реже человек ест, тем медленнее у него обмен веществ, за счет чего появляются дополнительные сантиметры в объеме талии и других частей тела.
Фрукты и овощи в рационе питания. Люди, которые вообще не едят фруктов и овощей, рискуют набирать каждый год по 5-10 кг, если не больше. Любители даров природы, наоборот, будут худеть либо сохранять свой вес в норме. Диетологи советуют употреблять ежедневно не менее 300 г овощей и фруктов в свежем, вареном или тушеном виде, так как они обогащены клетчаткой, очищающей кишечник от "пищевого мусора" и препятствующей набору избыточного веса.
Физическая активность. Наверное, никто не удивится, если услышит, что от малоактивного образа жизни фигура портится. Эксперты советуют каждый день быть физически активными, делать зарядку, много ходить пешком, заниматься спортом и так далее, вследствие чего лишние килограммы не появятся.
Питьевой режим. Употребление маленького количества воды, как утверждают диетологи, провоцирует замедление обмена веществ. Плюс ко всему, самое главное свойство воды - очищение организма, игнорируется теми, кто пьет ее менее полутора литров в день. Так что, если вы не хотите набирать вес с годами, пейте каждый день по 1,5-2 л очищенной воды без газа.
Все-таки, возраст тоже имеет отношение к увеличению веса. Все дело в том, что после 45 лет в организме замедляются все обменные процессы, от чего могут появиться лишние кг, но если питаться умеренно и сбалансировано, а также регулярно физически трудиться, то ожирение вам не грозит.
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