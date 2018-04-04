Ученые: генетическая мутация защищает человека от ожирения печени

Алкоголь или жирная пища вызывают в человеческом организме разные недуги, среди которых есть жировой гепатоз. Ученые выяснили, что генетическая мутация защищает человека от ожирения печени.Генетика может стать виновником развития недуга даже при здоровом образе жизни или спасти жизнь людям. Специалисты провели опыты с участием 46544 добровольцев, получив информацию об их здоровье. Затем были сделаны анализы крови и ДНК, после чего эксперты отметили, что мутация гена, связанного с HSD17B13, оберегает печень от повреждения.Даже при употреблении вредных продуктов орган остается без изменения. Данная категория лиц на 73% защищена от цирроза, а также 53% относятся к другим недугам. Если ученые смогут разработать препараты, избавляющие пациентов от опасного недуга, они смогут продлить жизнь множеству людей.