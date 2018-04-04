Дисбактериоз: причины развития диареи

Термином дисбактериоз называют нарушение микробного равновесия в кишечнике, влагалище или на слизистых, коже. Подобное состояние связано с изменением активности условно-патогенных бактерий и грибков, в норме обитающих в этих областях. Но данное состояние не относится к заболеваниям, это микробиологическое понятие и клинико-лабораторный синдром, который сопутствует различным инфекционным, соматическим или иным болезням, обменным нарушениям. Может возникать состояние транзиторного дисбактериоза на фоне длительного лечения антибиотиками, в некоторых случаях даже с диареей, но большинство проблем с балансом микробной флоры временное, восстанавливается без вмешательства врачей, за счет коррекции питания и устранения причинного фактора.Под термином дисбактериоз подразумевается нарушение баланса полезных и условно-патогенных бактерий, которыми заселены слизистые оболочки гениталий, толстый кишечник, ротовая полость и кожа. При этом активно разрастаются условно-патогенные бактерии на фоне снижения количества полезных, подавления их активности в силу влияний определенных факторов. Условно-патогенная флора в этой ситуации может проявлять свои отрицательные свойства, вплоть до формирования кишечных расстройств и диареи, недомогания, интоксикации и боли в животе.Наиболее часто страдают именно бактерии, заселяющие кишечник, и в привычном понимании «дисбактериоз» воспринимают именно как хроническое расстройство пищеварения в связи с изменением микробного равновесия. В кишечнике в общей сложности обитает до 2 килограммов микроорганизмов, и если их соотношение существенно изменяется, подобный процесс не остается незамеченным для всего организма. Заселение кишечника бактериями различного вида происходит с рождения и на протяжении жизни сформированный баланс остается неизменным, если на него не воздействуют экстремальные факторы.О дисбактериозе как о серьезной проблеме, требующей немедленного вмешательства врачей и проведения лечебных мероприятий, можно говорить не во всех ситуациях, а только при условии грубых нарушений баланса бактерий, возможных на фоне выраженного снижения иммунной защиты и резких и мощных влияний на состав микробной флоры извне. Результатом подобных процессов становится стойкое и длительное расстройство пищеварения, усвоения питательных веществ и диарея, боль в животе, похудание.Под действием агрессивных и мощных влияний микробная флора страдает настолько сильно, что вред условно-патогенных микробов становится выражены и ощутимым, они формируют инфекции и дисбактериоз. Подобные проблемы типичны для ВИЧ-инфицирования, онкологических болезней и патологий крови, состояния после лучевой терапии или приема химиопрепаратов. Выраженное подавление иммунной защиты не в силах противостоять агрессии бактерий, что и приводит к клинике.Нередко можно слышать о том, что к дисбактериозу приводит прием антибиотиков, и в связи с этим необходим прием препаратов для восстановления микробной флоры. На подобном утверждении активно «играют» производители пробиотиков и пребиотиков. Но это утверждение не совсем верно и корректно, так как антибиотики «убивают» полезную микрофлору при условии, если это прием мощных и очень сильных препаратов — двух-трех подряд или последовательно, курсом более 2-3 недель. Но в остальных случаях прием стандартного курса применяемых в клинической практике антибиотиков не приводит к существенным изменениям микробного баланса, и подобные сдвиги быстро и самостоятельно устраняются после лечения. Так что смысла применения биопрепаратов в период, когда принимаются антибиотики, также нет — они чужеродны для кишечника, и подвержены воздействию антимикробного средства, поэтому приживаться будут плохо, особенно в условиях подавления параллельным приемом антибиотика. С таким же успехом восстановить флору могут кисломолочные продукты питания, которые рекомендуется применять на фоне терапии. Если и принято решение о применении препаратов для коррекции микрофлоры, их используют по завершению курса антибактериальной терапии.Зачастую причинами гибели полезной микробной флоры кишечника становится создание неблагоприятных условий, которые активизируют массовую гибель бактерий. Сюда относят нерациональное питание, употребление аллергенной и раздражающей пищи, различные жесткие и ограничительные диеты, ферментативные расстройства. Так, одним из факторов влияния на микробную среду кишечника является развитие лактазной недостаточности. При этом за счет дефицита ферментов изменяется процесс переваривания молочного сахара с закислением среды и образованием избытка газов. Могут также грозить нарушением флоры такие проблемы питания как целиакия (или глютеновая энтеропатия), аллергия к белку коровьего молока и некоторые иные.Нарушать рост микробной флоры могут поражения желудка и кишечника, если пища не полностью переваривается до поступления ее в толстый кишечник. К дисбактериозу приводят и такие патологии как запоры, холецистит с панкреатитом, стрессы, операции на кишечнике.Если питание содержит мало молочных и растительных продуктов, клетчатки и избыток на фоне этого «пищевой химии», это также негативно отражается на состоянии микробной флоры. Могут быть фактором риска также паразитарные болезни и кишечные инфекции.У каждого человека проявления дисбактериоза своеобразные, но наиболее типичными из них становится диарея или чередование ее с запорами, вздутие живота, дискомфорт после еды, отрыжки, изжоги и т. д. Однако не каждый вид диареи относится к дисбактериозу, даже если она возникла на фоне приема антибиотиков, раздражающей пищи или инфекции. Зачастую это нарушение моторики кишечника или раздражающее влияние на слизистые токсинов, аллергенов или побочный эффект приема препаратов, поэтому факт дисбактериоза, если формируется диарея, выставляется только методом исключения всех других очевидных и вероятных проблем.