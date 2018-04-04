Сколько можно ждать медицинскую помощь по закону

Об этом говорят гораздо меньше, но предельные сроки ожидания существуют. И они установлены законом. Иногда эти нормативы пересматриваются, но последняя версия регламентирована Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2017 г. № 1492 — на нее и можете ссылаться, если вдруг услышите от врача, что операцию надо делать завтра, но очередь на нее составляет три месяца.В крупных городах с очередями вопрос почти решен: записываетесь через портал госуслуг, приходите по времени, указанному в талоне, попадаете на прием. На самом деле такая система удобна только для людей с хроническими заболеваниями, которые ходят к врачам регулярно. Ну и для тех еще, кто «только за справкой». А если вы заболели, например, гриппом или у вас живот прихватило, то вы, конечно, сильно расстроитесь, увидев, что талончик к врачу можно получить только через четыре дня. На самом деле терапевт должен принять вас (или педиатр — вашего ребенка) в течение 24 часов с момента обращения в медицинскую организацию.Если ситуация неотложная — руку сломали, собака укусила, голова болит очень сильно, то срок ожидания первичной медико-санитарной помощи не должен превышать двух часов с момента обращения.Очень часто бывает, что терапевт дает направление на инструментальное обследование (УЗИ, маммография) или к профильному специалисту — и в направлении четко указано, что оно действительно 30 дней. А записи на указанные процедуры и к врачам на ближайший месяц просто нет.Срок проведения консультаций врачей-специалистов по Программе государственных гарантий не должен быть более 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию. То есть если вы видите, что сегодня записи к нужному вам врачу на ближайшее время нет, то лучше не ждать, что «вдруг появится», а сразу обращаться к руководству поликлиники — это и будет считаться моментом обращения. То же самое — и срок в 14 дней, и алгоритм действий — касается диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований. Срок проведения КТ (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), МРТ и ангиографии при направлении из поликлиники — не более 30 календарных дней со дня назначения.Время прибытия бригад «Скорой помощи» — 20 минут с момента вызова. Но это как раз та ситуация, когда приходится делать скидку и на пробки, и на бездорожье с разгильдяйством, и просто на хамящих автолюбителей, не желающих пропускать «Скорую» или паркующихся на местах для спецтранспорта.Если вы сами приехали в больницу (или привезли кого-то), то медицинская помощь в экстренной форме должна оказываться медицинскими работниками безотлагательно. Отказ в ее оказании не допускается. Если такое произошло, можно звонить не в страховую компанию (в таких случаях и полиса при себе может не оказаться), а на горячую линию департамента здравоохранения вашего города. Срок ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи — не более 30 календарных дней со дня выдачи направления на госпитализацию. Для пациентов с онкологическими заболеваниями срок ожидания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи — не более 14 дней с момента гистологической верификации опухоли или установления диагноза.