Тревожные «звоночки» организма, к которым стоит прислушаться

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Врачи обратили внимание на некоторые симптомы, которые могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем.Самочувствие и настроение человека говорит о состоянии его здоровья в целом и как только появляются какие-то нарушения, его начинают преследовать неприятные или необычные симптомы., которые должны заставить человека прислушаться к себе и, возможно, посетить врача с жалобой на свои ощущения:Если это не связано с активностью в физическом плане и с тем, что вам очень жарко, то может указывать на закупорку артерий, а это веская причина для того, чтобы навестить кардиолога.Вы не сидели на диете и активно не тренировались? Есть смысл пройти обследование, так как спонтанная и ничем не объяснимая потеря веса может быть признаком онкологического заболевания.В эти дни у женщин ничего не должно болеть, так утверждают врачи, но почему-то подавляющее большинство представительницы прекрасного пола пачками поглощают обезболивающие. Такой симптом нередко проявляется при поликистозе яичников, эндометриозе и других гинекологических заболеваниях.Если вдруг постоянно начала кружиться голова и вас не покидает ощущение, что вы вот-вот упадете или потеряете сознание, то нужно незамедлительно посетить терапевта и сдать кровь на общий анализ. Чаще всего головокружение - признак анемии и беременности.В случае с бледностью можно говорить о снижении уровня гемоглобина в крови или же анемии, а желтый оттенок кожи указывает на нарушения в работе печени и желчного пузыря.Если вы заметили у себя хотя бы один из вышеперечисленных тревожных симптомов, то не откладывайте визит к доктору в долгий ящик, ведь так вы рискуете своим же здоровьем.