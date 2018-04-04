Медики рассказали, как избавиться от неровностей на коже после акне

Для выравнивание кожи можно применять специальные процедуры.В таких вопросах лучше довериться специалисту, который правильно подберет препараты для снижения уровня жирности кожи, пилинги, противовоспалительные и антимикробные средства. Подобрать такое лечение в домашних условиях практически невозможно.Современная косметология предлагает массу процедур для избавления от пятен. Против них используют ультразвук, термические маски и жидкий азот. Очень помогают в борьбе с постакне специальные массажные техники.Также рекомендуют проведение химических пилингов. Причем лучше использовать кислоты с мягкой, неагрессивной действием, с минимальным риском развития воспалительной реакции, чтобы не ухудшить уже имеющуюся пигментацию.Конечно же, существуют рецепты народной медицины, которые способны скорректировать проблему. Чаще всего используют растительные экстракты с противовоспалительным действием (настой ромашки, петрушки, зверобоя), лимонный сок в сочетании с яичным белком (используют как маску), молочную сыворотку и другие молочнокислые продукты, эфирные масла розмарина, лаванды, бодягу в сочетании с 3% перекисью водорода тому подобное.Также сейчас можно найти косметику, которая сможет убрать или скрыть красные пятна.