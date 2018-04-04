Боль при половой близости: болезни или проблемы отношений?

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Близкие отношения должны приносить удовольствие обоим партнерам, и если женщина при половом акте испытывает боль и дискомфорт — это всегда проблема. Одно дело, если это временный диссонанс в силу разницы размеров, пока не подобрана оптимальная поза и в отношениях еще есть скованность. Совсем другая ситуация, когда неприятные ощущения ощущаются при любом половом контакте, либо возникают внезапно. В этих случаях женщина может избегать супружеской близости, не обращается к врачу из-за стеснения, хотя причиной могут быть вполне объективные факторы — болезни репродуктивной сферы, инфекции или дисбаланс гормонов. Поговорим подробнее о возможных причинах боли.Немалую роль в отношениях мужчины и женщины играет половая жизнь, но близость должна приносить приятные ощущения и удовольствие обоим партнерам. Отказ от близости в силу болезненных ощущений или иных причин отражается на психологическом состоянии женщины и на ее репродуктивном здоровье. Поэтому половые отношения должны быть регулярными, а между партнерами — формироваться доверительная атмосфера, позволяющая открыто говорить о малейших неприятных ощущениях и поиске комфортной позы. Если проблема болезненности и дискомфорта в близких отношениях заключается не в размерах и неопытности, а подобные ощущения возникают регулярно, почти при каждом половом акте (не беря в расчет нетрадиционные его формы), стоит обратиться к врачу, чтобы исключить проблемы чисто физического характера.Боль при супружеской близости может испытывать хотя бы единожды в жизни до половины как юных девушек, едва вступивших в близкие отношения, так и зрелых и опытных женщин. Различается глубина влагалища при разном типе конституции, равно как и у мужчин могут сильно варьировать размеры полового члена. Поэтому боль может возникать в виду несоответствия размеров при глубоком проникновении и неправильном выборе позы. Эта проблема устраняется относительно просто: изменяется поведение и активность партнеров при половом акте.Помимо этого, существует ряд причин, относящихся к числу физиологических или патологических, которые временно или постоянно формируют боль при коитусе. В некоторых случаях помочь женщине в силах только врач-гинеколог, который определит причины, и если это возможно — устранит их.Одна из распространенных причин боли или дискомфорта при половом сношении — дефицит естественной смазки, которую под влиянием гормонов и нервных стимулов производят железы влагалища. С подобными проблемами чаще всего сталкиваются женщины в период климакса, когда гормоны плавно снижают свою концентрацию, развивается атрофия тканей репродуктивной сферы и возникает дефицит смазки, сухость влагалища. Половой акт при этом может быть дискомфортным. Могут влиять на снижение количества смазки послеродовое состояние и кормление грудью, в это время гормоны также производятся в иных, чем в обычных условиях, количествах, в силу чего изменяется и работа желез. Могут приводить к сухости влагалища некоторые медикаменты, например, антидепрессанты, принимаемые длительное время. Решается подобная проблема коррекцией уровня гормонов (если это необходимо) или применением смазок на водной основе из аптеки или магазина специальных товаров.Если на фоне достаточного количества смазки и полноценного возбуждения женщины при коитусе возникает болезненность, это может быть одним из проявлений гинекологических болезней (особенно, если боль возникла внезапно). В таком случае врач должен исключить такие болезни как вагинит и кольпит (воспалительные процессы шейки и влагалища), а также эрозию шейки, воспаление самой матки (хронический эндометрит) или придатков. Помимо этого, дискомфорт при половой близости могут провоцировать невоспалительные болезни половой сферы — доброкачественные новообразования, кисты яичников, а также аномалии строения гениталий. Помимо всего прочего, важно исключить и венерические болезни (даже если партнер один и постоянный), которые могут приводить к дискомфорту при половом акте.В некоторых случаях врач не выявляет проблем со стороны здоровья, нет проблем с размерами, но в ходе беседы выявляются проблемы психологического характера — страх близости, связанный с ранее происходившим насилием или психологической травмой. Подобное возможно у ранимых, стеснительных и мнительных женщин, и в этом случае задачей врача является направление женщины к психологу, который поможет ей в преодолении проблем. На фоне стресса и страха возникает рефлекторный спазм мышечных элементов во влагалище, что приводит к формированию препятствий для введения пениса и болевым ощущениям. Совместная работа врача, психолога и женщины может преодолеть подобный страх и проблема решится.Особым вариантом дискомфорта при коитусе является возникновение болезненности после родов. Появление на свет ребенка влечет изменения женщины — и физические, и психологические. Ткани родового канала претерпевают определенные трансформации, могут быть травмы, разрывы и наложение швов, что меняет их анатомию. После родов необходимо до двух месяцев на полное восстановление тканей промежности, но даже после этого за счет гормонального дисбаланса может наблюдаться сухость и дискомфорт, изменение ощущений. Если добавить сюда уход за малышом, частое недосыпание и психологическое напряжение, становится понятной причина дискомфорта в супружеской близости. Обычно проблема решается относительно просто — вниманием и пониманием со стороны партнера, изменением некоторых нюансов в личной жизни (позы, длительность, использование смазок или стимуляторов). Если же проблема остается, зачастую она связана не с физиологией, а психологическими изменениями женщины, иногда может понадобиться помощь психолога в решении проблем с половыми отношениями.