О каких заболеваниях может говорить одышка



Пороки сердца у детей.



Ишемическая болезнь сердца.



Воспалительные заболевания — миокардит, перикардит, эндокардит.



Хроническая сердечная недостаточность.



Аритмии.





Инспираторная (затруднен вдох). Одышка развивается при воспалении трахеи и бронхов, может говорить об астме, травмах органов дыхания и бронхитах.



Экспираторная (затруднен выдох). Проявляется в том случае, если страдают мельчайшие бронхи — бронхиолы. Симптом характерен для тяжелых патологий — эмфиземы легких и ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких).





Хронические воспаления, в том числе хронический бронхит.



Новообразования в легких.



Туберкулез.



Рубцовый стеноз.



Актиномикоз легких (грибковое заболевание).



Силикоз (отложение в легких частичек пыли, профессиональное заболевание работников вредных предприятий).





Попадании инородного тела в дыхательные пути.



Пневмотораксе.



Крупе, в том числе и истинном — при дифтерии.



Токсическом отеке легких.



Тромбоэмболии легочной артерии.





Сахарный диабет.





Тиреотоксикоз (избыточный синтез гормонов щитовидной железы).



Дыхание — физиологический процесс, который в норме не требует от человека дополнительных усилий. Вдохи и выдохи делаются автоматически с нужной частотой и продолжительностью. При одышке (диспноэ) человек ощущает дискомфорт в груди, частота дыхательных движений увеличивается, они становятся более глубокими, иногда порывистыми. В некоторых случаях, например, после интенсивных физических нагрузок, такое состояние вполне естественно, в дальнейшем дыхание приходит в норму. Но если диспноэ тревожит часто, появляется без видимых причин или после минимальной активности, человеку стоит посетить врача. О чем может говорить одышка, разбирался MedAboutMe.Одной из самых распространенных причин тяжелого затрудненного дыхания являются болезни сердца. Механизм развития диспноэ в этом случае связан непосредственно с плохой работой миокарда или артерий. Кровь, проходя через сосуды легких, насыщается кислородом, а после через сердце разносится по всему организму. Если по каким-то причинам орган не справляется с этой задачей, организм пытается компенсировать нехватку кислорода более интенсивным дыханием. Именно для сердечных патологий характерна так называемая смешанная одышка, когда трудности возникают и на вдохе, и на выдохе.Наиболее часто симптом проявляется при таких заболеваниях:Для заболеваний сердечно-сосудистой системы характерно постепенное ухудшение диспноэ. Сначала проявляется одышка при нагрузке, причем достаточно интенсивной. После для возникновения симптома требуется все меньше активности, например, дыхание может сбиваться после обычной ходьбы в быстром темпе. А на последних стадиях болезней одышка возникает и в состояния покоя. При тяжелой сердечной недостаточности развивается так называемая сердечная астма (пароксизмальное диспноэ) — приступы удушья во время сна, вызванные застоем жидкости в легких.Вторая по распространенности причина одышки — болезни дыхательной системы. В этом случае сердце справляется со своими функциями, но в самих легких кровь по тем или иным причинам недостаточно насыщается кислородом. Именно поэтому человек старается делать более глубокие и частые вдохи.Диспноэ характерно для различных ОРЗ, особенно если инфекция поражает нижние дыхательные пути. Наиболее выражена одышка при бронхитах и пневмониях разной этиологии. В норме симптом проходит, как только бронхи и легкие очищаются от слизи и спадает их отек.Диспноэ, возникающее на фоне заболеваний дыхательной системы, может быть нескольких типов:Если симптом носит постоянный характер, это может говорить о тяжелых поражениях дыхательной системы. В частности, следующих:Как и в случае с болезнями сердца, на начальных стадиях проявляется одышка при нагрузке. Например, дыхание может нарушаться даже при разговоре или смехе. Постепенно частота и продолжительность приступов нарастает.Диспноэ может быть симптомом угрожающих жизни состояний. В частности, дыхательная недостаточность проявляется при:При нарастающей дыхательной недостаточности одышка переходит в удушье, у человека синеет носогубный треугольник, вдохи и выдохи свистящие и максимально затруднены, сознание спутанное. В этом случае больному необходима неотложная медицинская помощь.Болезни эндокринной системы также могут стать причиной проблем с дыханием. Если диспноэ не связано с болезнями сердца и легких, оно может говорить о таких заболеваниях:Повышенный сахар в крови сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, поэтому одышка в данном случае часто является следствием осложнений основного заболевания. Кроме этого, люди, страдающие сахарным диабетом 2-го типа, склонны к полноте. А ожирение — существенный фактор для развития дыхательной и сердечной недостаточности. Разросшаяся жировая ткань сдавливает органы, не дает легким полностью расширяться, а сердцу — полноценно сокращаться. Лишние килограммы оказывают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, ведь миокарду приходится обеспечивать кровью большую массу. На фоне этих факторов и возникает одышка. Для сахарного диабета характерно диспноэ с хрипами — они часто возникают из-за застойных процессов в легких.Гиперфункция щитовидки сказывается на работе всего организма — метаболизм существенно ускоряется, человек постоянно находится в перевозбужденном состоянии. Гормоны отражаются на работе нервной системы и сказываются на сердце, вызывая тахикардии — повышенную частоту сердечных сокращений. Диспноэ при тиреотоксикозе напоминает одышку при нагрузке — количество вдохов-выдохов резко увеличивается, но при этом они не затруднены, не сопровождаются свистом или хрипами.Затрудненное дыхание возникает и на фоне других заболеваний, которые тем или иным образом связаны с органами дыхания и сердечно-сосудистой системой. Так, у людей, склонных к аллергии, симптом может проявляться во время приступа, поскольку аллергены часто приводят к отеку слизистых. Дыхание затрудняется, как и при инфекционных заболеваниях, однако для некоторых аллергиков представляет большую угрозу. Если отек вовремя не спадает, он может приводить к удушью. По этому принципу развивается приступ бронхиальной астмы или более тяжелые состояния — отек Квинке и анафилактический шок. Людям, склонным к таким выраженным аллергическим реакциям, важно всегда иметь при себе необходимые медикаменты.Одышка может говорить о разных видах анемии. Группа болезней характеризуется пониженным содержанием эритроцитов или нехваткой в них гемоглобина, в редких случаях неправильной формой белых кровяных телец. Поскольку именно эти компоненты крови отвечают за транспорт кислорода, их дефицит приводит к гипоксии разной тяжести. А организм пытается компенсировать ее с помощью учащенного дыхания.Иногда диспноэ — признак нарушений со стороны нервной системы. По статистике, более 70% пациентов психиатров и неврологов жалуются на этот симптом. В данном случае одышка не связана с какими-либо патологиями или болезнями, а является следствием чрезмерной мнительности и высокого уровня тревожности.