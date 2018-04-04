Мел на десерт: болезнь или вкусное хобби?

На Youtube.com можно наткнуться на видео людей, с аппетитом хрустящих мелками — самыми настоящими мелками, которыми дети рисуют на асфальте или на школьной доске. На других видео люди с явным удовольствием поглощают куски природного мела или даже глины. Это не похоже на эпатаж — герои роликов выглядят так, словно вместо куска карбоната кальция у них в руках — шоколадный тортик. Они собираются в сообщества и обмениваются друг с другом выходами на продавцов особенно вкусных сортов мела, делятся вкусовыми впечатлениями и обсуждают свою необычную страсть.Пикацизм — это расстройство пищевого поведения, при котором человек есть самые странные вещи, явно не предназначенные для питания. Оно входит в группу обсессивно-компульсивных расстройств психики. В обширный перечень объектов пищевого интереса людей, страдающих от пикацизма, входят камни, кирпичи, мел, мыло, земля и глина, бумага и др.«Pica» — на латыни означает «сорока», которую еще называют «мусорной птицей» за неразборчивость в еде. Пикацизм — это, скорее, аномальная разборчивость. Желание съесть кусок глины, мела или картона может быть невероятно острым.Чаще всего человек впервые сталкивается с пикацизмом в детстве в возрасте от 2 до 7 лет (дети с задержкой психического развития, с дефицитом железа и кальция, а также хронически недоедающие дети), на начальных этапах полового созревания (12-13 лет) или во время беременности. Неудивительно, что две трети людей, страдающих от этого расстройства психики — женщины.Временные проявления пикацизма встречаются довольно часто. Той или иной его формой страдают 65% беременных женщин и 15% детей. Но не стоит путать пикацизм с обычным исследовательским интересом ребенка в песочнице, когда малыш пробует на вкус песок, траву и прочие мало съедобные с точки зрения родителей предметы. И после беременности в большинстве случаев нарушение пищевого поведения бесследно проходит.Мелки дочери и туалетная бумагаИздание Daily Mail описывает случай 25-летней Ребекки Адиморы (Rebecca Adimora), которая на 16-й неделе беременности почувствовала непреодолимое желание съесть цветные мелки своей дочери. К моменту родов она ежедневно употребляла не менее 10 меловых палочек. С рождением сына тяга к поеданию мела полностью пропала, а попытки перекусить любимым мелком вызвали приступ рвоты. Надо отметить, что до этого во время вынашивания дочери Ребекка активно поедала туалетную бумагу.Но существует довольно большая группа людей, которые из всех посторонних предметов предпочитают мел. На худой конец, штукатурку. Они различают разные сорта мела не хуже, чем гурманы — сорта сыра. Желание есть мел для них — постоянное состояние.Точные причины такого пристрастия до сих пор не известны. В число биохимических причин пикацизма и мелоедения в частности, врачи чаще всего включают дефицит железа, цинка или кальция. Тяга к поеданию мела обычно наблюдается именно на фоне железодефицитной анемии или беременности, когда на фоне вынашивания ребенка у женщины снижается гемоглобин в крови.Пикацизм — не такая уж безобидная страсть. На фоне дефицита железа, как мы писали выше, пациенты начинают поедать мел, глину, крахмал. Но глина и крахмал связывают железо в желудочно-кишечном тракте, усугубляя нехватку и приводя к ухудшению здоровья. Известен случай, произошедший в 1960-х годах с детьми из поселения на границе Ирана и Турции. Врачи обнаружили у множества детей странные симптомы выраженную гепатоспленомегалию (аномальное увеличение печени и селезенки), диатез, кровотечения и плохое заживление ран. Оказалось, что изначально дети страдали от дефицита железа, что привело их к геофагии — поеданию земли. Но в почве содержались вещества, которые связывали железо и цинк. В результате вторичный дефицит цинка, который возник из-за геофагии, привел к развитию гепатоспленомегалии и других патологий.Поедание мела, несмотря на то, что он содержит кальций, разрушительно действует на зубную эмаль. Причина — абразивный эффект. Мел, конечно, не кирпичи, но стирание эмали все равно происходит.Мел, как известно, к пищевым продуктам не относится, а значит, не проходит никакие проверки, сертификации и т. п. Известны случаи поедания инфицированного мела, что приводило к заражению инфекцией, гастритам, гастроэнтеритам и даже развитию язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. А избыточное количество мела в желудочно-кишечном тракте — фактор повышенного риска развития мочекаменной болезни и заболеваний почек.Мел, штукатурка могут содержать токсичные вещества. Например, до конца 1980-х годов в состав штукатурки входил свинец. Так что при попытке полакомиться покрытием стен в старых домах можно получить самое настоящее отравление свинцом.Российские мелоеды также говорят, что канцелярский мел, который продается у нас в стране, содержит гипс и клей — весьма вредные для организма соединения.Люди, которые едят мел, нередко утверждают, что это позволяет им получать достаточно кальция, а кальций, как известно, полезен для организма. Но врачи указывают, что для усвоения съеденного мела, который представляет собой карбонат кальция, необходимы витамины D, Е и C, причем в достаточных на то концентрациях.Так или иначе, мелоедение — это симптом каких-то неполадок в организме, врожденных или приобретенных. Как определить, стоит ли бить тревогу и лечить человека?Признак железодефицитной анемии в разгаре — так называемые ложковидные ногти, истонченные и со слегка приподнятыми краями, а также любовь к сырому фаршу и запахам свежей штукатурки. Кроме того, для полноценного усваивания железа необходим витамин В2 (рибофлавин). Если его не хватает — организм тоже будет страдать от дефицита железа. Симптомами нехватки В2 являются эрозии на языке и трещины в углах губ. Дефицит железа диагностировать несложно: достаточно сдать анализы.Если же анализы утверждают, что с организмом все в порядке, можно обратиться к психотерапевту. Нередко пикацизму сопутствуют необычные игры у детей, взаимоотношения с другими детьми, отличные от нормы. По мнению ряда психологов, у молодежи, у взрослых людей с нестабильной психикой мелоедение может являться неосознанной попыткой выделиться из «серой массы» и найти «свое сообщество». Впрочем, без искренней тяги к поеданию мела долго в таком сообществе не продержишься.«Это наркомания»В 2016 году британская Metro опубликовала «исповедь мелоеда» — рассказ 25-летней Стейси Коули (Stacie Cowley), которая признает, что ее тяга к поеданию мела сродни наркомании. Девушке пришлось бросить работу в школе, потому что она не могла пройти мимо куска мела на школьной доске, ее не интересуют интимные отношения и другие радости жизни, и она тратит все время и 10 фунтов стерлингов (800 рублей) в неделю на свое пристрастие — мелоедение.