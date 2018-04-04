5 шагов, отдаляющих нас от инсульта

Риск умереть или пострадать от инсульта будет сведен к минимуму, если отказаться от вредных привычек (курения, алкоголя, наркотиков). Кроме того, необходимо ввести хотя бы небольшие физические нагрузки. Тем не менее, если у человека есть проблемы с сердцем, то общих мер недостаточно, необходима регулярная консультация со специалистами.Врачи рассказали, что если же речь идет о конкретных сердечных заболеваниях, таких как фибрилляция предсердий или гипертония, то не нужно игнорировать их. Своевременное обращение к врачам и их квалифицированная помощь могут избавить каждого из нас от губительных последствий инсульта.К примеру, сегодня лекарственная терапия поддерживается множеством современных препаратов. Кроме того, новое поколение антикоагулянтов, позволяет вести вполне нормальный образ жизни.Стоит отметить, что употребление лекарственных препаратов – это еще не успех. К этому всегда рекомендуется добавлять и физические нагрузки. Предпочтение стоит отдавать прогулкам на свежем воздухе (пешим и на велосипеде), утренней гимнастике, плаванью. Такие упражнения подойдут даже тем, кто страдает от проблем с сердечно-сосудистой системой. Однако в каждом отдельном случае нагрузки стоит обговорить с лечащим доктором.Оздоровить организм также поможет правильный режим дня, своевременный сон и уменьшенное количество стрессов.Кроме того, необходимо пересмотреть свой рацион питания. Предпочтение лучше отдавать цельнозерновым продуктам, антиоксидантам (фрукты и овощи).Также полезно насыщать свой организм продуктами, которые богаты калием (чернослив, фасоль, изюм) и магнием (овес, гречка, морская капуста, миндаль).