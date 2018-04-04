Мифы и правда о цистите

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Многие думают, что цистит – это зимняя болезнь, подстерегающая исключительно модниц, отваживающихся носить короткие юбки даже в зимнюю стужу. Однако на поверку оказалось, – это заблуждение. А сколько еще таких мифов скопилось в наших головах? Развеять их помогла врач-гинеколог Наталья Лелюх.Миф. Воспаление мочевого пузыря (цистит) чаще всего возникает не столько из-за ношения коротких юбок, сколько из-за переохлаждения органов малого таза. Сидение на плохо прогретой земле, ночевка в палатке, ношение мокрого купальника, купание в холодной воде – все это может стать механизмом, запускающим болезнь. Однако специалисты предупреждают: переохлаждение чаще всего толчок, стрессовый фактор, вызывающий снижение общего иммунитета, на фоне которого в организме расцветает хроническая инфекция. Причем возбудители цистита могут жить в носоглотке, полости рта, крови, кишечнике. Вот почему женщины, имеющие в организме очаг хронической инфекции (хронический тонзиллит, фурункулез, кариес, дисбиоз кишечника, аденоиды) попадают в группу риска по заболеванию циститом. Но причем здесь аденоиды или тонзиллит? – спросите вы. Да при том, что в момент снижения иммунитета инфекция, обитающая в носоглотке (или любых других уголках организма) беспрепятственно проникает в мочеиспускательный канал, а оттуда в мочевой пузырь.Правда. Существует даже такое понятие, как цистит медового месяца. Речь идет о воспалении мочевого пузыря после первой близости с мужчиной. Провокаторами такого цистита может быть и микрофлора партнера (с которой женский организм еще не был знаком, а потому дал такой сильный иммунный ответ), и попадание в уретру вагинального секрета во время полового акта, и даже гормональные бури, вызванные дефлорацией (мочевой пузырь очень подвержен влиянию гормонов). Причем цистит медового месяца может возникнуть не только у юных девушек. Довольно часто он встречается и у зрелых женщин, которые длительное время воздерживались от секса или сменили полового партнера.Правда. Воспаление слизистой влагалища и вульвы, урогенитальный кандидоз (молочница), а также уреаплазмоз, хламидиоз, микоплазмоз – все эти заболевания способны спровоцировать цистит. Объясняется этоанатомической особенностью строения женского мочеиспускательного канала, который шире и короче, чем у мужчин. Вот почему влагалищные инфекции при определенных условиях могут подняться по мочеиспускательному каналу до мочевого пузыря, вызывая там воспаление.Не всегда. Основные признаки цистита: частые болезненные позывы к мочеиспусканию (не приносящие облегчения после посещения туалета), боль внизу живота и в пояснице, боль при мочеиспускании. Моча при воспалении мочевого пузыря становится мутной, иногда в ней могут появиться капельки крови, которые окрашивают ее в розовый цвет, но так бывает не всегда. Поэтому поставить правильный диагноз может только врач и только на основании анализов: общий анализ мочи, бакпосев мочи, анализ вагинальных выделений.Миф. Теплые ванночки с отварами ромашки или календулы могут быть прекрасным средством для облегчения болезненного состояния при остром цистите, но никак не основным лечением этого заболевания. Одними ванночками воспаление мочевого пузыря не вылечишь, а только загонишь его в хроническую форму. Поэтому при первых же подозрениях на цистит лучше всего записаться на прием к врачу, который поставит правильный диагноз и подберет адекватное лечение. Если же цистит не лечить, очаг инфекции может переместиться в почки, а это уже грозит пиелонефритом.Миф. Если вовремя начать борьбу с воспалением мочевого пузыря, то вылечить острый цистит не так уж сложно. В среднем на это уйдет около 10 дней (курс антибиотикотерапии), после чего еще какое-то время (пару недель) придется восстанавливать микрофлору влагалища и кишечника. Впрочем, пролеченный цистит вполне может вернуться к вам снова, если, несмотря на все наши предостережения, вы вдруг решите заняться сексом на ночном пляже или на сырой земле.