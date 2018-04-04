Исследователи рассказали об опасности мяса, приготовленного на открытом огне

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Мясо, приготовленное на открытом огне, может увеличить риск развития гипертонии, считают ученые из Гарвардского университета.Результаты исследования на конференции Американской ассоциации сердечных заболеваний (American Heart Association) в Новом Орлеане представил Ганг Лиу, научный сотрудник отдела питания в школе общественного здоровья Гарвардского университета.Он и его коллеги изучили около 100 тысяч человек, за которыми наблюдали в период от 12 до 16 лет. В начале этого периода ни у одного из участников не было высокого давления, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний или рака.Ученые сравнивали тех, кто ел мясо, приготовленное на открытом огне при высоких температурах, чаще 15 раз в месяц, и тех, кто ел его четыре раза в неделю или реже. Выяснилось, что у первой группы риск высокого кровяного давления был на 17 процентов выше.К концу исследования от повышенного давления страдали более 37 тысяч человек."Результаты наших исследований дают основания полагать, что, избегая подобных методов приготовления мяса, можно поспособствовать снижению риска получить гипертонию", — отмечает Лиу.Он добавил, что при исследовании связи между температурой и методами приготовления, степенью готовности и высоким давлением были представлены независимо от количества и вида съеденного мяса.Специалист по вопросам питания Джудит Вайли-Росетт призывает любителей барбекю не отчаиваться и советует альтернативные способы приготовления мяса."Умеренность и здравый смысл должны превалировать, — отмечает она. — Есть много способов приготовления на открытом воздухе, когда вы используете дым вместо открытого огня".