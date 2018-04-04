Антибиотики при гриппе: пить или не пить?



высокая лихорадка с ознобом, иногда с похолоданием рук и ног, которая плохо поддается снижению жаропонижающими средствами в первые 2-3-е суток,



ломота, боль в суставах, мышцах, костях, глазах, голове, как проявление интоксикации,



возможен незначительный насморк или сухость в носу,



в первые 2-3 суток болезни часто имеет место сухой надсадный кашель, и мокроты с ним не выделяется.



на фоне интенсивного кашля возможна боль в груди.





вирусные или бактериальные бронхит или пневмония,



отит,



воспаление придаточных пазух носа (гайморит, фронтит),



миокардит или перикардит,



энцефалит или менингит,



абсцесс или эмпиема в легких.





лихорадка не проходит более 5-6 суток и остается на очень высоком уровне,



лихорадка спала, но спустя 1-3 суток опять поднялась до высоких цифр,



после периода субъективного улучшения наступило явное ухудшение,



появились новые симптомы, которых не было ранее — головная боль усилилась или приобрела другой характер, появился сильный кашель, заложенность носа, боли в ушах и др.,



можно увидеть гнойные выделения — из слухового прохода выделяется бело-желтая жидкость, слизь из носа приобрела зеленоватый оттенок, появилась густая желто-зеленая мокрота и др.





Амоксициллин — это главный препарат выбора. Не подходит людям с аллергией на пенициллиновые препараты и тем, кто уже лечился им в предыдущие 3 месяца.



Цефуроксим (Зиннат) и цефаклор (Цефаклор) по спектру действия аналогичен амоксициллину.



Амоксициллин + клавулановая кислота (Амоксиклав, Флемоксин, Ренклав и др.) является препаратом резерва в случае, если два первых оказались неэффективными, либо в предшествующие 3 месяца уже применялись.



Цефиксим (Супракс), цефтибутен (Цедекс), вместе с предыдущим препаратом являются резервными антибиотиками и на старте амбулаторной терапии обычно не применяется.



Кларитромицин (Клацид) по спектру действия схож с амоксициллином, применяется, если на последний есть аллергия, либо им ранее уже лечили пациента.



Азитромицин (Хемомицин, Азитрокс) также эффективен для борьбы со всеми потенциальными возбудителями основных осложнений гриппа, подходит при аллергии на пенициллины.



Грипп — это одна из множества респираторных вирусных инфекций. Антибиотики действуют только на бактерии, а против вирусов они бессильны. Об этом постоянно твердят врачи, стараясь предупредить самовольное и бесконтрольное применение препаратов этой группы жителями нашей страны. Однако иногда они действительно могут быть показаны. Когда же нужны антибиотики при гриппе и какие из лекарств этой группы наиболее эффективны в этом случае?Официальная эпидемия еще не объявлена, однако случаи гриппа уже возникают достаточно часто. Им болеют все: от малышей до людей преклонного возраста. Симптомы гриппа хорошо известны:Для того чтобы убедиться, что человек заболел именно гриппом, а не другим заболеванием этой группы, врач отправляет пациента на специальный анализ, либо проводит экспресс-тест на месте. Если диагноз подтвержден, то назначается один из следующих препаратов, влияющих на сам вирус: осельтамивир (Тамифлю), занамивир (Реленза), римантадин (Ремантадин). Обычно облегчение наступает на 5-6-е сутки, и к 7-10-му дню человек полностью поправляется. Но так, к сожалению, бывает не всегда.Далеко не все люди могут похвастаться сильным иммунитетом. Для взрослых здоровых мужчин и женщин грипп действительно не так страшен и практически всегда заканчивается полным выздоровлением. Чего нельзя сказать о маленьких детях до 5 лет, пожилых людях с хроническими заболеваниями, больных, принимающих цитостатики, кортикостероиды, после лучевой или химиотерапии, беременных и кормящих матерях. Для них это заболевание не так уж и безобидно и может привести к различным осложнениям. В этот список входят следующие болезни:Некоторые из них провоцируются уже не самим вирусом гриппа, а бактериями — условными патогенами. Последние проживают на коже или в организме любого человека и здоровому вреда не приносят. Однако при неблагоприятных обстоятельствах Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (гемофильная палочка) или Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) активизируются и становятся причиной серьезных бактериальных осложнений. Наиболее часто развиваются пневмония, синусит, отит и реже — менингит.Данные заболевания без применения антибиотиков не пройдут, и отсутствие лечения может привести к сепсису — распространению бактерий с током крови по всему организму.Между бактериальной и вирусной инфекцией проходит очень тонкая грань, которую не всегда удается быстро определить. По этой причине иногда врачи, да и сами больные перестраховываются и начинают лечение антибиотиками тогда, когда они еще не нужны. Однако есть определенные сигналы, которые могут свидетельствовать в пользу развития именно бактериальных осложнений:Бактериальные осложнения у людей из групп риска иногда развиваются стремительно. Нередко бывает и так: еще днем ребенок во время врачебного посещения чувствует себя относительно благополучно, а уже к ночи карета скорой везет его в больницу, где ему диагностируют пневмонию. К сожалению, такое случается, и никто от этого не застрахован.Самым доступным способом достоверно выяснить, с чем имеет дело больной — вирусами или бактериями, является общий анализ крови. Конечно, у любого доктора сердце сжимается, когда ему необходимо отправить маму с малышом на это обследование, так как больному ребенку придется сидеть в длинной очереди. Но иногда от этого зависит его жизнь и здоровье.При любом инфекционно-воспалительном процессе в крови повышается количество лейкоцитов и СОЭ (скорость оседания эритроцитов). Первый показатель в норме у взрослого человека составляет от 4 до 9 млрд Ед/л, второй — от 2 до 10 мм/час. У детей другие результаты, зависят они от возраста и оцениваются индивидуально. Падение уровня лейкоцитов ниже 4 млрд Ед/л — крайне опасный симптом, свидетельствующий о том, что все защитные клетки ушли в очаг инфекции, либо сила иммунной системы крайне снижена и жизнь пациента в опасности.При вирусной инфекции, как правило, повышается уровень лимфоцитов. У взрослого человека он находится в интервале от 20 до 40%, а у детей может доходить и до 60%. Эти клетки обеспечиваются противовирусный ответ.При бактериальной инфекции, напротив, количество лимфоцитов снижается за счет увеличения уровня нейтрофилов. У взрослых в норме от 40 до 60%, у детей — несколько ниже. Особое внимание врачи уделяют повышению числа палочкоядерных нейтрофилов, которых у здорового человека бывает от 1 до 3%. При бактериальной инфекции иногда этот показатель может составлять несколько десятков, это важнейший признак бактериальной или гнойной инфекции.Учитывая, что большинство осложнений гриппа развиваются в результате активизации бактерий Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae или Staphylococcus aureus, антибактериальный препарат выбирается, исходя из чувствительности к нему этих микроорганизмов. Наиболее часто амбулаторно применяют следующие пероральные препараты:Однако, если есть подозрение на пневмонию или менингит, лечение должно проводится только в стационаре.Учитывая то, какие возбудители наиболее часто вызывают осложнения, можно сформировать список антибиотиков, лечить которыми таких больных не стоит. К ним относится ципрофлоксацин, норфлоксацин, метронидазол, ко-тримоксазол (Бисептол), тетрациклин, фуразидин, противогрибковые препараты и др. Перечень очень большой, поэтому лечение антибактериальными препаратами должно проходить только под контролем доктора.