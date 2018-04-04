Гастрит: причины болезни, роль инфекции

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Одной из самых частых патологий пищеварения является гастрит — это процесс острого или, что чаще, хронического воспаления стенок желудка. Причинами подобного патологического процесса могут становиться различные факторы — постоянные стрессы физического или эмоционального плана, нерациональное питание, изобилующее острыми, жирными, пряными продуктами. Кроме того, доказана роль специфической инфекции — хеликобактериоза, который провоцируют кислотоустойчивые микробы. Обсудим подробнее причины гастрита.Под термином «гастрит» подразумевается процесс острого воспаления слизистой желудка, иногда с вовлечением подлежащих тканей, либо хронический, прогрессирующий процесс. Острое воспаление обычно сопровождает острые кишечные инфекции и отравления, проявляется выраженными и резкими симптомами, но при этом относительно быстро проходит при адекватном лечении. Если же речь идет о хроническом воспалении, оно протекает с периодами обострений и ремиссии, неуклонным прогрессированием поражений слизистой и формированием расстройств пищеварения. Особенностью хронического процесса является разнообразие его клинических форм и типов кислотности, что определяет и специфику симптомов, формирующихся при гастрите. Хроническое воспаление желудка, нередко с вовлечением в процесс двенадцатиперстной кишки, относится к лидирующим патологиям пищеварительной системы в детском и взрослом возрасте.Развитие гастрита нередко начинается еще в детстве, особенно в школьном возрасте, когда происходят изменения в питании, нарушается его регулярность и состав, в пище появляются агрессивные, вредные продукты и, зачастую, утрачивается режим питания. Среди взрослых людей каждый третий имеет гастрит в той или иной его форме, от слабо выраженных изменений до серьезных проблем с пищеварением. Во взрослом возрасте наиболее типично именно хроническое течение патологии, могут выявляться такие формы гастрита как рефлюксный или аутоиммунный, атрофический или с повышенной кислотностью (гиперацидный). Если для острых гастритов основными провокаторами выступают отравления алкоголем, едкими химическими соединениями или острые инфекции, то для хронических выявляется целый ряд основных и сопутствующих факторов.Наряду со многими другими, для хронического гастрита несколько десятилетий назад была выявлена роль специфической инфекции, приводящей к воспалению стенок. В ходе исследований в желудке были обнаружены кислотоустойчивые микробы — Helicobacter pylori, которым не страшна агрессивная среда желудочного сока. Они выживают в ней и активно размножаются, раздражают слизистые и повреждают их, приводя к постоянному поддержанию воспалительного процесса. Подобная инфекция передается от человека к человеку бытовым путем — при пользовании общими ложками, тарелками, при поцелуях, хотя далеко не у всех пациентов даже наличие микробов грозит гастритом или язвенной болезнью. Роль данной инфекции высока, до 80% всех гастритов, так или иначе, выявляют по данным обследований наличие H.pylori. Однако у здорового, крепкого человека данная инфекция нередко протекает как бессимптомное носительство, и нужны дополнительные факторы-провокаторы и особые условия для реализации воспалительного процесса.Помимо инфекции, вызывающей воспаление желудка, выявлено влияние и многих других негативных внешних и внутренних факторов. Высока роль стресса в генезе поражения в связи с тем, что гормоны, выделяемые в результате стрессорных реакций, формируют спазм сосудов и ишемию слизистой желудка, что ухудшает кровоснабжение клеток и приводит к дефициту питательных компонентов. Это, в свою очередь, нарушает работу желез, производящих бикарбонаты и слизь, защищающую слизистую от повреждений. Хронический стресс постепенно истощает резервы организма, приводит к нарушению моторики пищеварительного тракта, застою содержимого, забросу желчи и кишечного сока в желудок (дуоденогастральный рефлюкс). Кроме того, длительный стресс снижает иммунитет, что может усиливать активность H.pylori в желудке.Немалую роль в провокации воспалительных и дистрофических явлений в области слизистых желудка играет питание. Прием острой или пряной пищи, еда всухомятку, фастфуд, аллергенные продукты приводят к раздражению стенок желудка, их воспалению и болевым приступам. Не менее важна температура блюд и способ их обработки, слишком горячие или холодные, плотные продукты питания, крупные куски пищи могут обладать раздражающим эффектом. Не менее важно соблюдать режим питания, так как длительные перерывы между приемами пищи также провоцируют проблемы.В установлении диагноза гастрита, кроме регистрации типичных симптомов, важно проведение полного клинического обследования. Особенно информативными являются такие методы обследования как фиброгастродуоденоскопия (введение в желудок особого зонда с камерой и осмотр слизистых), а при необходимости — забор материала (биопсия). Кроме того, проводится рН-метрия с определением кислотности желудка, а также диагностика хеликобактериоза — определение антител к белкам бактерии в крови или выявление микробов в образцах тканей. По результатам обследования составляется план лечения, который состоит из двух больших разделов — немедикаментозная терапия (лечебное питание, образ жизни, физическая активность, физиотерапия и санаторно-курортное лечение) и медикаментозная коррекция.Основу лечения составляет коррекция питания при гастрите — на время обострения назначается самая строгая диета с ограничением раздражающих, горячих и плотных блюд, вся пища жидкая и полужидкая, без соли и специй. Показано обильное питье нераздражающих жидкостей. Для профилактики рецидивов в дальнейшем может назначаться длительная, вплоть до пожизненной, диета.Медикаментозное лечение планируется, исходя из кислотности и вида гастрита. Показаны препараты для устранения микроба хеликобактера (антибиотики в комбинации с метронидазолом) и восстановления целостности слизистой оболочки, препараты для подавления избыточной кислотности, что помогает защитить клетки желудка от поражения. Помимо этого, особенно при изжоге, могут быть показаны антациды, для снижения кислотности и защиты слизистых показаны препараты гормонов (мизопростол), гастропротекторы и препараты висмута.По мере улучшения состояния назначается расширение диеты, физиотерапия, лечебная физкультура и санаторно-курортное лечение и реабилитация.