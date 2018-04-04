Названы побочные эффекты диет

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При использовании диет нередко наблюдаются побочные эффекты.Диетологи рассказали, что причинами таких явлений служат несбалансированное питание, ведь применение диеты это в первую очередь стресс для всего организма в целом.При появлении выше описанных симптомов пейте больше жидкости — от 2,5 до 3 литров. Старайтесь чаще употреблять пищу небольшими порциями, не стоит терпеть голод.Разбивайте свой рацион на равные части и употребляйте их через каждые 2-3 часа. Хорошо подойдут травяные отвары и чаи, такие как мята и ромашка, зеленый чай. Они приведут в норму выработку желудочного сока и ферментов для расщепления пищи, а также отлично справятся со вздутием.Если такие явления проявляют себя и дальше стоит задуматься о правильно выбранной диете. К примеру, если вы слишком тучны и применяете белковую, диету то вам она не подойдет. Она также не походит людям с заболеванием почек, страдающих подагрой и нарушением пищеварения.Тяжелые белки можно заменить на более легкие, это куриные грудки и рыбье мясо. Естественно, что причиной побочных эффектов служит снижение иммунитета. Поэтому, худеющие люди чаще всего подвержены простудным заболеваниям. Это часто обусловлено снижением уровня гемоглобина и витаминов в организме.Ешьте больше цитрусовых фруктов содержащих витамин С – это апельсины, и грейпфруты, а гранат поможет сбалансировать гемоглобин.