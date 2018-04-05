Диетологи рассказали, как уменьшить количество калорий
Для того, чтобы не только похудеть, но и удержать оптимальный вес, быстрые диеты не подходят.
Поэтому начало весны – самое время начинать работать над фигурой, если вы желаете стать стройными к лету.
Способ 1
Пейте чай и кофе без сахара
Исследование показало: те, кто пьет несладкий черный кофе, потребляет на 69 калорий меньше, чем те, кто предпочитает сладкий напиток. Любители чая могут «сэкономить» 43 калории в день, если откажутся от сахара в напитке.
Способ 2
Ешьте овсянку на завтрак
Клетчатка способствует улучшению метаболизма, поэтому овсянка на завтрак – отличный выбор! В 2015 году было проведено исследование, которое выяснило: те, кто на завтрак съедали порцию овсяной каши, в течение дня потребляли на 31% калорий меньше.
Способ 3
Откажитесь от газировки
Сладкие газированные напитки – это табу для всех худеющих. Если вы регулярно пьете лимонад и колу, вы потребляете на 150 калорий больше, чем те, кто отказался от газировки. Худеете? Тогда ваш выбор – соки, желательно, свежеотжатые.
Способ 4
Ешьте белок в течение всего дня
Употребляя белковые продукты в течение дня, вы не будете чувствовать себя голодными. Ешьте разнообразные белковые продукты, например, на завтрак – яйца, на обед – рыбу, на перекус – орехи.
Способ 5
Измените состав салатов
Салаты очень полезны и низкокалорийны, но только в том случае, если вы внимательны к их составам. Вы любите салат Цезарь? Исключите из его состава сухарики. Также не стоит класть в привычные салаты бекон, сухофрукты, не пользуйтесь для заправки майонезом.
Способ 6
Ешьте, не дожидаясь приступа голода
Не откладывайте обед до тех пор, пока у вас не начнутся спазмы в желудке. Когда вы очень голодны, вы съедаете гораздо больший объем пищи. Приучите себя питаться по часам, и тогда вам будет легче ограничить потребление калорий.
Способ 7
Содержите кухню в чистоте
В 2016 году в Корнельском университете провели эксперимент, и оказалось, что женщины, проведя всего лишь 10 минут в грязной кухне, съедают на 53 калории больше, чем те, кто пребывает в чистом помещении.
Способ 8
Больше готовьте дома
Если вы твердо настроены на похудение, на время позабудьте о ресторанах и кафе. Вы не можете проконтролировать калорийность блюд, которые готовите не вы. В 2015 году проводилось исследование, которое показало, что, приготавливая еду самостоятельно, женщины потребляют на 150 калорий меньше.
Способ 9
Сократите потребление растительного масла
Его обязательно надо есть, но только уменьшить его количество в блюдах. Помните, что всего лишь столовая ложка растительного масла содержит, в среднем, 120 калорий!
Способ 10
Не ешьте перед телевизором
Прием пища перед голубым экраном провоцирует переедание! Причем чем захватывающей зрелище на экране, тем больше вы рискуете переесть. В 2014 году группа исследователей выяснила, что люди, смотрящие боевик, сели в два раза больше еды, чем те, кто смотрел спокойное и не очень интересное ток-шоу.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил slava в категорию Разное
Добавить комментарий