Диетологи рассказали, как уменьшить количество калорий

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Диетологи предлагают снизить потребление калорий, не прилагая особых усилий.Для того, чтобы не только похудеть, но и удержать оптимальный вес, быстрые диеты не подходят.Поэтому начало весны – самое время начинать работать над фигурой, если вы желаете стать стройными к лету.Способ 1Пейте чай и кофе без сахараИсследование показало: те, кто пьет несладкий черный кофе, потребляет на 69 калорий меньше, чем те, кто предпочитает сладкий напиток. Любители чая могут «сэкономить» 43 калории в день, если откажутся от сахара в напитке.Способ 2Ешьте овсянку на завтракКлетчатка способствует улучшению метаболизма, поэтому овсянка на завтрак – отличный выбор! В 2015 году было проведено исследование, которое выяснило: те, кто на завтрак съедали порцию овсяной каши, в течение дня потребляли на 31% калорий меньше.Способ 3Откажитесь от газировкиСладкие газированные напитки – это табу для всех худеющих. Если вы регулярно пьете лимонад и колу, вы потребляете на 150 калорий больше, чем те, кто отказался от газировки. Худеете? Тогда ваш выбор – соки, желательно, свежеотжатые.Способ 4Ешьте белок в течение всего дняУпотребляя белковые продукты в течение дня, вы не будете чувствовать себя голодными. Ешьте разнообразные белковые продукты, например, на завтрак – яйца, на обед – рыбу, на перекус – орехи.Способ 5Измените состав салатовСалаты очень полезны и низкокалорийны, но только в том случае, если вы внимательны к их составам. Вы любите салат Цезарь? Исключите из его состава сухарики. Также не стоит класть в привычные салаты бекон, сухофрукты, не пользуйтесь для заправки майонезом.Способ 6Ешьте, не дожидаясь приступа голодаНе откладывайте обед до тех пор, пока у вас не начнутся спазмы в желудке. Когда вы очень голодны, вы съедаете гораздо больший объем пищи. Приучите себя питаться по часам, и тогда вам будет легче ограничить потребление калорий.Способ 7Содержите кухню в чистотеВ 2016 году в Корнельском университете провели эксперимент, и оказалось, что женщины, проведя всего лишь 10 минут в грязной кухне, съедают на 53 калории больше, чем те, кто пребывает в чистом помещении.Способ 8Больше готовьте домаЕсли вы твердо настроены на похудение, на время позабудьте о ресторанах и кафе. Вы не можете проконтролировать калорийность блюд, которые готовите не вы. В 2015 году проводилось исследование, которое показало, что, приготавливая еду самостоятельно, женщины потребляют на 150 калорий меньше.Способ 9Сократите потребление растительного маслаЕго обязательно надо есть, но только уменьшить его количество в блюдах. Помните, что всего лишь столовая ложка растительного масла содержит, в среднем, 120 калорий!Способ 10Не ешьте перед телевизоромПрием пища перед голубым экраном провоцирует переедание! Причем чем захватывающей зрелище на экране, тем больше вы рискуете переесть. В 2014 году группа исследователей выяснила, что люди, смотрящие боевик, сели в два раза больше еды, чем те, кто смотрел спокойное и не очень интересное ток-шоу.