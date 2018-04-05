Эти болезни грозят тем, кто мало спит

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Медики объяснили, почему нужно спать не менее 7 часов.Научные исследования доказывают, что регулярный недосып значительно сокращает продолжительность жизни, приводя к серьезным заболеваниям.Несмотря на рекомендации врачей, относительно 7-8-часового ночного сна, многие люди пренебрегают своим здоровьем изо дня в день и спят недостаточное количество времени.Так как из-за недосыпа сбиваются биоритмы и обменные процессы в организме человека, а также происходит гормональный сбой, со временем развиваются недуги, вылечить которые уже не так просто, как предупредить.- артериальная гипертензия;- сахарный диабет;- ожирение;- ослабление иммунитета и, как следствие, частые простудные заболевания и грипп;- ослабление потенции, что может в итоге привести к импотенции и бесплодию у мужчин;- мигрень;- психические заболевания, начиная с депрессии и заканчивая биполярным расстройством;- гормональный дисбаланс, а также гипотиреоз и гипертиреоз, когда щитовидная железа производит либо слишком много каких-то гормонов, или же - очень мало.Вы можете поздно ложиться и рано вставать, но как только почувствуете, что перестали высыпаться, срочно меняйте распорядок дня и возвращайтесь в тот режим, который позволит вам чувствовать себя хорошо. Для некоторых людей может быть и достаточно 5-7 часов, а другим нужно спать не менее 9 часов в сутки.