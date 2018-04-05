Нехватка серотонина: к чему она приводит

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Грусть знакома каждому человеку. Что говорит наука о чувстве грусти?Депрессия является наиболее распространенным психологическим заболеванием. Подавленное настроение, нежелание что-либо делать и утрата способности переживать радость – вот лишь небольшая характеристика этой болезни, от которой, по данным ВОЗ, страдает каждый десятый в возрасте старше 40 лет, и не только – у молодых людей общая распространенность различных видов депрессии доходит до 40%.Но что наука говорит про депрессию и, в целом про эмоцию грусти, которая является базовой для любого человеческого существа, так же, как и радость или страх?[С-BLOCK]Многочисленные исследования биохимических реакций организма человека показали, что различные эмоции связаны с гормонами. Так существует ил какой-то особый гормон, из-за которого и возникает печаль?И, как ни странно, ответ на этот вопрос достаточно банален. Грусть – это отсутствие радости, причем в буквальном смысле.И «молекулы радости» как раз таки существуют – это серотонин и дофамин.Они относятся к классу нейромедиаторов – веществ, синтезирующихся непосредственно в нервных клетках и играющих роль передатчиков импульсов по нервной системе.В первую очередь, следует сказать, что серотонин регулирует не только эмоции, но и множество других процессов, например, вызывает сокращения сосудов. Именно из-за его сосудосуживающего действия серотонин поначалу перепутали с адреналином.Еще одна важная функция серотонина – это контроль болевой чувствительности. Именно благодаря высокой активности серотонина некоторые люди способны спокойно переносить острую боль.Но знаменитость серотонин получил благодаря своему воздействию на эмоции. Серотонин считается и гормоном любви, так как его повышение его концентрации наблюдается у влюбленных друг в друга пар. Считается, что этот гормон больше отвечает за чувство спокойствия и нежности.Это происходит из-за того, что у мозгу человека есть центры как положительных, так и отрицательных эмоций. Роль уже упоминавшегося в статье дофамина состоит как раз в стимуляции центров положительных эмоций, но серотонин – заглушает сигналы от центров негативных эмоций. Он помогает человеку концентрироваться на хороших стимулах.Серотонин синтезируется из аминокислоты триптофана, которую человек получает с пищей, например, из молочных продуктов.В свою очередь, дофамин, хотя и похож отчасти на серотонин, но синтезируется он из другой незаменимой аминокислоты, фенилаланина.У дофамина тоже есть ряд функций, не связанный с непосредственным контролем эмоций – он повышает давление и стимулирует сердечные сокращения. Но, безусловно, самая важная функция дофамина – это участие в системе вознаграждения. Он является своеобразным химическим стимулом, побуждающим человека что – либо делать. Именно с воздействием дофамина связано чувство удовольствия, возникающее, когда человек что-либо делает – например, ест вкусную еду, находится в тепле и уюте. Причем дофамин не только связан с простыми действиями, но и с выполнением более сложных задач, например, карьерным ростом и самореализацией. Дофамин напрямую связан с мотивацией что – либо делать.Это демонстрирует эксперимент, проведенный канадскими учеными Джеймсом Олдсом и Питером Милнером, в ходе которого крысам имплантировали электроды в мозг, а если конкретно – в центр наслаждения, в котором как раз таки находится большое скопление дофаминовых рецепторов. Электроды были связаны с рычагом, и если крыса нажимала на рычаг, то небольшой электрический импульс стимулировал эту зона мозга. Крысы очень быстро научились это делать – и, к удивлению ученых, могли нажимать на рычаг до 1000 раз в час.И из-за этой же системы вознаграждения, побуждающей человека на действия, может возникнуть наркотическая зависимость. Наркотики искусственно повышают концентрацию дофамина – либо стимулируют его выработку, либо же блокируют рецепторы, при помощи которых нейромедиатор входит в клетку.Отсутствие двух главных гормонов, вызывающих чувство радости, и приводит к ощущению грусти. Экспериментально было обнаружено, что депрессия характеризуется низким уровнем этих двух гормонов.Возникает закономерный вопрос, значит ли, что высокая концентрация этих двух гормонов – это хорошо? Но не зря Парацельс сказал: «Все — яд, все – лекарство, и то, и другое определяет доза». Слишком высокая концентрация серотонина и дофамина способно развить разные патологические состояния.Например, серотониновый шок, который как раз может возникнуть вследствие неконтролируемого приема антидепрессантов, которые поднимают уровень серотонина до критического значения. При серотониновом шоке возникают галлюцинации, тревога и эйфория, а также множество других психических расстройств. Завершиться все может комой и смертью.А вот высокая концентрация дофамина в определенных участках мозга и пониженное его содержание в других способно привести к такому тяжелому заболеванию, как шизофрения.В целом, легкая грусть стимулирует человека изменять положение дел к лучшему (что весьма логично в свете того, что грусть характеризуется низким уровнем дофамина).Многие антидепрессанты и основаны на стимуляции выработки серотонина и дофамина. Тем не менее, уровень дофамина и серотонина можно поднять и естественным путем – если принимать в пищу больше продуктов, содержащих аминокислоты, из которых эти два гормона синтезируются. Но стоит отметить, что этот эффект не так уж и значителен. А такое тяжелое состояние, как депрессия, тем более лечится при помощи специалиста.