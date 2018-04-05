Нехватка серотонина: к чему она приводит
Депрессия является наиболее распространенным психологическим заболеванием. Подавленное настроение, нежелание что-либо делать и утрата способности переживать радость – вот лишь небольшая характеристика этой болезни, от которой, по данным ВОЗ, страдает каждый десятый в возрасте старше 40 лет, и не только – у молодых людей общая распространенность различных видов депрессии доходит до 40%.
Но что наука говорит про депрессию и, в целом про эмоцию грусти, которая является базовой для любого человеческого существа, так же, как и радость или страх?[С-BLOCK]
Многочисленные исследования биохимических реакций организма человека показали, что различные эмоции связаны с гормонами. Так существует ил какой-то особый гормон, из-за которого и возникает печаль?
И, как ни странно, ответ на этот вопрос достаточно банален. Грусть – это отсутствие радости, причем в буквальном смысле.
И «молекулы радости» как раз таки существуют – это серотонин и дофамин.
Они относятся к классу нейромедиаторов – веществ, синтезирующихся непосредственно в нервных клетках и играющих роль передатчиков импульсов по нервной системе.
В первую очередь, следует сказать, что серотонин регулирует не только эмоции, но и множество других процессов, например, вызывает сокращения сосудов. Именно из-за его сосудосуживающего действия серотонин поначалу перепутали с адреналином.
Еще одна важная функция серотонина – это контроль болевой чувствительности. Именно благодаря высокой активности серотонина некоторые люди способны спокойно переносить острую боль.
Но знаменитость серотонин получил благодаря своему воздействию на эмоции. Серотонин считается и гормоном любви, так как его повышение его концентрации наблюдается у влюбленных друг в друга пар. Считается, что этот гормон больше отвечает за чувство спокойствия и нежности.
Это происходит из-за того, что у мозгу человека есть центры как положительных, так и отрицательных эмоций. Роль уже упоминавшегося в статье дофамина состоит как раз в стимуляции центров положительных эмоций, но серотонин – заглушает сигналы от центров негативных эмоций. Он помогает человеку концентрироваться на хороших стимулах.
Серотонин синтезируется из аминокислоты триптофана, которую человек получает с пищей, например, из молочных продуктов.
В свою очередь, дофамин, хотя и похож отчасти на серотонин, но синтезируется он из другой незаменимой аминокислоты, фенилаланина.
У дофамина тоже есть ряд функций, не связанный с непосредственным контролем эмоций – он повышает давление и стимулирует сердечные сокращения. Но, безусловно, самая важная функция дофамина – это участие в системе вознаграждения. Он является своеобразным химическим стимулом, побуждающим человека что – либо делать. Именно с воздействием дофамина связано чувство удовольствия, возникающее, когда человек что-либо делает – например, ест вкусную еду, находится в тепле и уюте. Причем дофамин не только связан с простыми действиями, но и с выполнением более сложных задач, например, карьерным ростом и самореализацией. Дофамин напрямую связан с мотивацией что – либо делать.
Это демонстрирует эксперимент, проведенный канадскими учеными Джеймсом Олдсом и Питером Милнером, в ходе которого крысам имплантировали электроды в мозг, а если конкретно – в центр наслаждения, в котором как раз таки находится большое скопление дофаминовых рецепторов. Электроды были связаны с рычагом, и если крыса нажимала на рычаг, то небольшой электрический импульс стимулировал эту зона мозга. Крысы очень быстро научились это делать – и, к удивлению ученых, могли нажимать на рычаг до 1000 раз в час.
И из-за этой же системы вознаграждения, побуждающей человека на действия, может возникнуть наркотическая зависимость. Наркотики искусственно повышают концентрацию дофамина – либо стимулируют его выработку, либо же блокируют рецепторы, при помощи которых нейромедиатор входит в клетку.
Отсутствие двух главных гормонов, вызывающих чувство радости, и приводит к ощущению грусти. Экспериментально было обнаружено, что депрессия характеризуется низким уровнем этих двух гормонов.
Возникает закономерный вопрос, значит ли, что высокая концентрация этих двух гормонов – это хорошо? Но не зря Парацельс сказал: «Все — яд, все – лекарство, и то, и другое определяет доза». Слишком высокая концентрация серотонина и дофамина способно развить разные патологические состояния.
Например, серотониновый шок, который как раз может возникнуть вследствие неконтролируемого приема антидепрессантов, которые поднимают уровень серотонина до критического значения. При серотониновом шоке возникают галлюцинации, тревога и эйфория, а также множество других психических расстройств. Завершиться все может комой и смертью.
А вот высокая концентрация дофамина в определенных участках мозга и пониженное его содержание в других способно привести к такому тяжелому заболеванию, как шизофрения.
В целом, легкая грусть стимулирует человека изменять положение дел к лучшему (что весьма логично в свете того, что грусть характеризуется низким уровнем дофамина).
Многие антидепрессанты и основаны на стимуляции выработки серотонина и дофамина. Тем не менее, уровень дофамина и серотонина можно поднять и естественным путем – если принимать в пищу больше продуктов, содержащих аминокислоты, из которых эти два гормона синтезируются. Но стоит отметить, что этот эффект не так уж и значителен. А такое тяжелое состояние, как депрессия, тем более лечится при помощи специалиста.
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Добавил stefan в категорию Разное
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